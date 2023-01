Frederikshavn vandt straffedrama og kravlede op ad i tabellen

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn White Hawks hentede fredag aften den anden sejr i træk, da Esbjerg Energy blev sendt hjem med et nederlag efter straffeslag.

Den ordinære kamp endte 3-3, og derefter skulle der 12 straffeslag til, før Frederikshavn White Hawks havde sikret sig de to point.

Sejren betyder, at vendelboerne kravler op på syvendepladsen i Metal Ligaen, men endnu vigtigere er der nu 14 point ned til Rødovre på den niendeplads, der som den eneste ikke giver adgang til slutspillet. Sjællænderne har endda spillet to kampe flere end Frederikshavn.

Frederikshavn White Hawks - Esbjerg Energy 4-3 Periodecifre: 1-0, 1-2, 1-1, 1-0

Mål: 1-0 Aleksi Halme (16.39), 1-1 Will Merchant (29.50), 2-1 Alexander Bumagin (33.11), 2-2 Will Merchant (39.37), 3-2 Aleksi Halme (48.45), 3-3 Cameron Brown (51.32), 4-3 Christopher Frederiksen (65.00)

Udvisninger: Frederikshavn White Hawks 1x2 minutter, Esbjerg Energy 2x2 minutter

Tilskuere: 1268 VIS MERE

Frederikshavn White Hawks, der igen måtte stille op uden den skadede kaptajn Jesper Jensen, tog føringen med små tre et halvt minut tilbage af første periode, da Aleksi Halme gjorde det til 1-0.

Will Merchant udnyttede et pucktab af Frederikshavn i egen zone til at udligne til 1-1 midtvejs i anden periode, men fire minutter senere genetablerede Alexander Bumagin hjemmeholdets føring med et mål i en overtalssituation.

23 sekunder før anden periodes afslutning blev Will Merchant dog dobbelt målscorer, da han endnu en gang drog fordel af sløset spil af Frederikshavn i egen zone til at udligne igen.

Med godt 11 minutter tilbage af tredje periode kom Frederikshavn White Hawks så foran for tredje gang, da Aleksi Halme blev dobbelt målscorer.

Glæden varede dog ikke længe for hjemmeholdet. 10 minutter før tid pådrog Frederikshavns Jesper Dahlroth sig en udvisning, og halvandet minut senere udnyttede Cameron Brown det overtal til atter at bringe balance i regnskabet.

Flere mål blev det ikke til i ordinær kamp, og derfor skulle de to hold på overarbejde. Da de fem minutters forlænget spilletid blev afviklet uden scoring, skulle det sidste point fordeles efter straffeslag.

Phillip Schultz scorede på Esbjergs første forsøg. Alexander Bumagin brændte for Frederikshavn, men Tadeas Galansky diskede op med en redning på Will Merchants afslutning.

Christopher Frederiksen bragte derefter balance i regnskabet med en scoring, og da Cameron Browns forsøg prellede af på overliggeren, kunne Frederikshavn have afgjort kampen. Daniel Trkulja kiksede dog fælt sit forsøg på at afdrible målmanden. Christopher Frederiksen brændte også det følgende forsøg, men Oliver Kjær kunne ikke afgøre kampen til Esbjergs fordel.

Frederikshavns Daniel Madsen kunne heller ikke få nettet til at blafre, og afgørelsen trak yderligere ud, da også Phillip Schultz misbrugte sit andet forsøg. Christopher Frederiksen fik derefter chancen for tredje gang og bragte Frederikshavn foran, hvorefter Andreas Grundtvig skød forbi mål, og derfor hentede hjemmeholdet de to point.