Frederikshavn White Hawks har ny cheftræner på plads

ISHOCKEY:Efter måneders uvished har Frederikshavn White Hawks nu klubbens nye trænerteam på plads, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Cheftræner bliver 55-årige Pelle Hånberg, der har en fortid som træner i svensk, italiensk og schweizisk ishockey. Senest stod han i spidsen for Södertälje i den næstbedste svenske række.

- Pelle er en meget erfaren træner, der har været i mange forskellige ligaer og har både rykket op i SHL og vundet SL i Schweiz. Men han er også en træner, der har været med til at udvikle og dygtiggøre unge spillere, hvilket har været vigtigt for os. Pelle er en dygtig leder og ikke mindst en fantastisk motivator, der nok skal få sat et godt aftryk på vores hold. Jeg ser meget frem til at arbejde sammen med Pelle i den kommende sæson, siger sportschef Kasper Kristensen.

Pelle Hånberg tiltræder i Frederikshavn White Hawks 1. august.

- Det bliver spændende at komme til Frederikshavn, som faktisk er en klub, jeg har fulgt i mange år. Jeg har gode hockeyvenner, der har været i klubben, blandt andre Johan Westermark, Henrik Lundin og Nicklas Rinaldo, og jeg kender også Thomas Ullbors, der har været træner i klubben. White Hawks er en klub, der vil mange gode ting, og det vil jeg gerne være en del af.

- Jeg kender en del til dansk ishockey og naturligvis også Jesper Jensen (White Hawks' kaptajn, red.), som jeg har fulgt, da han spillede i Sverige. Dansk ishockey er gået meget frem de sidste 10 -15 år, og det ser jeg frem til at følge på tætteste hold, siger Pelle Hånberg.

Han får en landsmand som assistent, idet White Hawks også har ansat 32-årige Kim Karlsson, der i 2019 afsluttede sin aktive karriere i den danske liga hos Esbjerg.

- Jeg ser frem til samarbejdet med Kim Karlsson, som jeg har holdt kontakt med, siden jeg havde ham som spiller i Schweiz. Han vil gerne lære, og det passer mig fint at få ham ind som assistent, da det er en, jeg kender rigtig godt. Jeg glæder mig til at komme i gang i Frederikshavn i næste måned, og ser frem til sæsonen, siger Pelle Hånberg.