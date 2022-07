Frederikshavn White Hawks har ny træner klar bag kulissen

ISHOCKEY:Siden Jari Pasanen med kort varsel stoppede som cheftræner i Frederikshavn White Hawks i marts, har landets nordligste ishockeymandskab manglet en permanent løsning på trænerbænken.

Den ser nu ud til at være på plads. Det fortæller sportschef Kasper Kristensen, der snart kan præsentere Pasanens afløser.

- Vi har haft flere forskellige kandidater til samtalen, og selvom vi havde lovet at præsentere en træner tidligere, ville vi hellere bruge en måned mere og være sikker på at vælge den rette. Men nu har vi valgt det rette trænerteam og skal bare have det sidste på plads, lyder det fra den tidligere White Hawks-spiller.

Dermed har Frederikshavn White Hawks både en ny cheftræner og en ny assistent klar i kulissen. Kasper Kristensen forventer således at præsentere navnet i den kommende uge.

- Vi har prioriteret at få en cheftræner med en masse erfaring fra større ligaer, og så har vi valgt en yngre assistent, der gerne vil fremad i karrieren. Dem har vi arbejdet med at tilknytte i et længere stykke tid nu, siger han.

Når trænerholdet er på plads, kan sportschefen kigge videre efter nye importspillere. Flere spillere har nemlig forladt mandskabet i sommerpausen, og dermed skal der spædes til i begge ender.

- Der kommer i hvert fald et par importspillere ind - både forwards og backs. Vi kommer til at have fokus på at få erfarne spillere ind, så vi har en god blanding af unge og erfarne. De skal have erfaring fra større ligaer. Så er der ingent tvivl om, at vi igen får et stærkt og konkurrencedygtigt hold igen til næste sæson, fortæller Kasper Kristensen.

Frederikshavn White Hawks har første træningskamp planlagt til den 9. august, hvor vendelboerne tager imod Herning Blue Fox.