Frederikshavn White Hawks takker ja til at spille i Europa

ISHOCKEY:Som regerende pokalvindere i ishockey var Frederikshavn White Hawks sikret en plads i den europæiske Continental Cup til efteråret. Hvis man vel at værke ønskede at deltage, for det er mere en udgift end en indtægt.

- Vi har selvfølgelig diskuteret frem og tilbage omkring deltagelsen, da ingen jo ved hvordan vi kommer ud på den anden side af Corona-pandemien. Vi har dog vægtet det meget højt at deltage i den europæiske turnering, og vi glæder os rigtig meget til at prøve kræfter med udenlandske modstandere, lyder det fra White Hawks direktør Henrik Andersen på klubbens hjemmeside.

Continental Cup er niveauet under Champions Hockey League, og i den forgangne sæson strøg SønderjyskE helt til tops i turneringen.

Både Aalborg Pirates og SønderjyskE repræsenterer til efteråret Danmark i Champions Hockey League.