Frederikshavn White Hawks tilbage på andenpladsen

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks er resultmæssigt kommet rigtigt fint ud af den seneste tids trænerpolemik. Torsdag aften sendte Jari Pasanens tropper Herning hjem til heden med et nederlag på 3-1. Det sker blot to dage efter, at man slog samme modstander ude efter overtid.

Hjemme i Frederikshavn tog høgene teten i første periode. Især i slutfasen fik de overhånden. Kristian Jensen scorede til 1-0, selvom holdet på det tidspunkt var en mand i undertal efter en udvisning af Thomas Søndergaard.

Inden første periodes udløb havde Cam Spiro øget til 2-0 på et straffeslag. Et perfekt afsæt til resten af kampen.

I anden periode kom Herning dog bedre med, efter en hektisk start med mange udvisninger. Som en logisk konsekvens fik landsholdspilleren Morten Poulsen reduceret til 2-1 fem minutter før periodens udløb for midtjyderne - efter sløjt spil i midtzonen af White Hawks.

Dermed var der spænding om udfaldet i en tæt og jævnbyrdig tredje periode. Til slut blev Herning tvunget til at tage keeperen ud i jagten på udligningen, men i stedet Jens Henrik Tönjum pucken i tomt net til 3-1 for hjemmeholdet.