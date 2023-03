Frederikshavner vil sende Aalborg Pirates ud i slutspilsmørket: Har spottet deres svaghed

HERLEV:Aalborg Pirates må påtage sig favoritværdigheden, når de forsvarende danske mestre onsdag aften lægger is til den første af potentielt syv DM-semifinaler mod Herlev Eagles.

Sjællænderne trodsede de fleste forudsigelser ved at sende Odense ud i kvartfinalerne, og nu øjner de en ny overraskelse mod Aalborg Pirates, der viste svaghedstegn i kvartfinaleserien mod Rungsted Seier Capital.

- Vi har set meget video på Aalborgs kampe mod Rungsted, og der har vi set, at de havde problemer med et Rungsted-hold, der mødte dem med meget fysik. Det skal vi forsøge at udnytte. Spiller vi som mod Odense, tror jeg, at vi har gode chancer. Vi var gode til at udnytte vores muligheder, og så havde vi en stærk målmand, siger Mikkel Bertelsen, der skiftede til Herlev Eagles fra Frederikshavn White Hawks i december 2021.

For den 22-årige frederikshavner er der lidt ekstra på spil i semifinaleserien mod Aalborg Pirates.

- I hele mit liv har jeg jo været vant til, at Aalborg er den store rival, så jeg vil selvfølgelig rigtig gerne slå dem ud, siger Mikkel Bertelsen.

Forwarden bidrog med to point i kvartfinaleserien mod Odense, og generelt har denne sæson været hans klart mest produktive i seniorkarrieren. I alt er det blevet til 24 point fra Mikkel Bertelsens stav.

- Det har selvfølgelig været en fed sæson, hvor jeg har kunnet bidrage på en anden måde, end jeg har gjort tidligere. Jeg er selvfølgelig blevet ældre, men jeg har også nydt godt af, at jeg har fået meget istid og fået lov til at lave mine fejl.

- Da jeg forlod Frederikshavn, var der lang vej til spilletid, så det var den rigtige beslutning at tage til Herlev, siger Mikkel Bertelsen, der ifølge Nordjyskes oplysninger dog vender hjem til Frederikshavn efter denne sæson.

Det ønsker han dog ikke at forholde sig til.

- Jeg tænker ikke så meget på, hvad der skal ske i fremtiden. Lige nu har jeg fuldt fokus på det her slutspil, siger Mikkel Bertelsen.

Mens det er ren rutine for Aalborg Pirates at skøjte ind til en semifinaleserie, er det en helt ny oplevelse for Herlev Eagles. Med den samlede sejr over Odense vandt Herlev en slutspilsserie for første gang siden 1984.

- Jeg kan helt bestemt godt mærke, at det er noget specielt for klubben. Der er en særlig stemning, og eksempelvis tager vi allerede til Aalborg i dag (tirsdag, red.). Det er ikke ligefrem normalt for os, siger Mikkel Bertelsen.

Onsdagens første kvartfinale i Sparekassen Danmark Isarena sættes i gang klokken 20.15.