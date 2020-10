Frederikshavns første NHL-spiller vender hjem

ISHOCKEY:Joachim Blichfeld er den første spiller med opvækst i Frederikshavn, der har fået kampe i verdens bedste ishockeyliga, NHL, men i den kommende tid skal vendelboen repræsentere sin hjemby og Frederikshavn White Hawks.

Høgene har nemlig lejet 22-årige Blichfeld i San Jose Sharks, og han kan få debut allerede tirsdag aften på udebane mod Rungsted.

Forwarden har tre kampe i NHL på cv'et, men han skal nu holde formen ved lige i Frederikshavn, mens NHL ligger stille på grund af corona-pandemien.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at spille for White Hawks og ser frem til at spille i Metal Ligaen for første gang. Jeg synes, White Hawks har et godt hold med en masse gode spillere, som kan komme langt i denne sæson. Jeg ser frem til at blive en del af holdet, hvor jeg forhåbentlig kan bidrage med en masse offensivt hockey og lave nogle mål, udtaler Joachim Blichfeld i en pressemeddelelse.

Aftalen med Frederikshavn White Hawks har den klausul, at den ophæves, når den såkaldte NHL-camp starter op.