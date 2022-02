Frederikshavns ishockeymandskab tappet for energi af Esbjerg

ISHOCKEY:Efter tre sejre i træk i Metal Ligaen fik Frederikshavn White Hawks søndag en hård mavelanding i Esbjerg. Vestjyderne vandt hjemmekampen hele 6-2, efter at de i tredje periode fik skudt hul på Mathias Seldrup i nordjydernes mål.

Dermed forpassede Frederikshavn chancen for at rykke forbi SønderjyskE i tabellen og indtage tredjepladsen. Den aktuelle fjerdeplads, som giver fordelen af hjemmebane i en afgørende kvartfinalekamp, er dog stadig solid, da Esbjerg på femtepladsen halter 7,5 point efter.

White Hawks fik ellers en god start på søndagens kamp, hvor canadiske Mark McNeill efter 13 minutters spil bragte holdet i front. Men inden 1. periode var forbi, havde Craig Puffer og Valdemar Ahlberg vendt kampen på hovedet og sikret Esbjerg en 2-1-føring.

I en målløs 2. periode balancerede kampen på et knivsæg, men i de sidste 20 minutter i Granly Hockey Arena punktede høgenes pointhåb.

Cheftræner Jari Pasanen kunne i 3. periode se chancen for point fordufte for frederikshavnerne. Arkivfoto: Torben Hansen

Andreas Grundtvig udnyttede Elias Ulanders udvisning til kort inde i perioden at øge til 3-1 for vestjyderne, og bare to minutter senere tog Søren Nielsen sagen i egen hånd og udbyggede til 4-1.

Russiske Alexander Bumagin gav dog frederikshavnerne et lille håb med sin reducering til 4-2 med et kvarter tilbage på haluret, men det store comeback udeblev. I stedet punktede Esbjerg kampen med to scoringer i de sidste ni minutter og noterede sig for en på papiret overlegen 6-2-sejr. Så hjælper det ikke meget, at skudstatistikken var ganske jævnbyrdig.

Frederikshavn White Hawks måtte for anden kamp i træk undvære Radim Piroutek, og Jesper Jensen var heller med, da han omsider er blevet clearet til at rejse til Kina for at slutte sig til det danske OL-landshold. Her befinder backen Mads Larsen sig allerede.