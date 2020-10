Frederikshavns vilde førstekæde sænkede Herlev

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks nappede søndag sin tredje sejr på stribe, da holdet nedsablede Herlev med hele 6-1.

For Frederikshavn var det især det, man efterhånden kan betegne som Danmarks stærkeste førstekæde, der leverede varen, da de fem spillere tegnede sig for 12 point i opgøret.

Der var ikke spillet mere end tre minutter, før Frederikshavn kom på tavlen første gang. Alexander Bumagin erobrede pucken i midtzonen og sendte den videre til Jesper Jensen, og helt fri foran mål lagde han den kort til side til en fremstormende Justin Shugg, der ikke havde problemer med at score i tomt mål.

Frederikshavn var dog under pres i store dele af første periode - især da holdet kom ned med tre spillere imod fem i godt og vel et minut. Her diskede Mathias Seldrup op med et par store redninger, og Frederikshavn havde faktisk en enkelt chance i undertal, da Sebastian Birnkam erobrede pucken på blue line, mens afsluttede over mål.

Anden periode tilhørte til gengæld helt og aldeles Frederikshavn. Mads Larsen startede med at bringe holdet på 2-0 i overtal efter en perfekt tværpasing fra Alexander Bumagin.

3-0 blev det ved den nye superback Kristians Rubins, der sendte et vanvittigt trækskud lige op i trekanten fra blueline - igen på assist fra Bumagin - og 40 kom i nettet ved Jesper Jensen - også efter en pasning fra Bumagin.

Kort før periode slutning blev det til 5-0 i undertal, d Gorm Topholt erobrede pucken og gik direkte mod mål, og han scorede et af sine sjældne mål for holdet.

Tredje periode blev noget mere kedelig, for kampen var afgjort. Men Herlev fik da pyntet med en flot kontrascoring af Luis Blak Olsen efter 53 minutter. Men Frederikshavn svarede igen bar et halvt minut senere på et fremragende slagskud fra blueline fra Nikolaj Krag Christensen.

Frederikshavn rykker forbi Aalborg Pirates og op på andenpladsen i Metal Ligaen med 13 point for de første syv kampe i en meget tæt række.