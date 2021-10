Freja roser Brøndby-fans og opjusterer tilskuertal markant

FODBOLD:Tilskuertallet fra Aalborg Frejas pokalkamp mod den danske mester Brøndby blev i første omgang opgjort til 3427, men reelt er tallet meget højere. Det var konklusionen dagen derpå hos serie 1-klubben, der har regnet sig frem til, at langt over 4000 mennesker fandt vej til Aalborg Portland Park for at se den historiske pokalkamp.

- Vi undrede os lidt, da vi i første omgang hørte tilskuertallet for kampen, for vi mente bestemt, at der var mere end 3500 mennesker inde på stadion. Det har vi siden fundet ud af, at der var, siger Gustav Vernal, der er børneformand i Aalborg Freja og en del af den gruppe frivillige, der dannede grundlaget for den fremragende afvikling af det store arrangement.

- Forklaringen var, at det ikke var alle tilskuere, der havde fået scannet sin billet ved indgangen. Kontrollørerne lukkede nemlig op for ekstra indgange op til kampstart på grund af lange køer. Derfor var det ikke alle billetter, der blev scannet ind. Og det giver et estimeret tilskuertal på et godt stykke over 4000. Vi har regnet os frem til, at cirka 4300 er et kvalificeret bud, siger Gustav Vernal, der i lighed med de øvrige tilskuere havde en fantastisk eftermiddag og aften.

- Jeg er stadig helt høj på den oplevelse. Hvis jeg lukker øjnene kan jeg stadig se det hav af blå-hvide flag for mig. Det er noget, man ikke lige glemmer med det samme, siger han.

Aalborg Freja mødte torsdag aften Brøndby IF i Sydbank Pokalens ottendedelsfinale.

Nogenlunde samme glæde havde formand Jan Daucke, der ikke tøver med at kalde kampen mod Brøndby for en væsentligt større oplevelse, end da man havde AGF på besøg.

- Det er noget helt andet det her. Vi havde 3000 af vores egne til at råbe af os. Og Brøndbys fans var meget søde. Det forløb fantastisk. Selv dommeren kom hen bagefter og sagde, at det var godt. Det hele faldt i hak, da vi begyndte fanmarchen. Vejret var godt, og stemningen var fantastisk. Det var en stor, stor dag, hvor det hele bare klappede, siger Jan Daucke.

Han glæder sig over, at klubben kommer til at lave noget mønt på Brøndby-besøget.

- Det her kommer til at give en overskud. Alene på kampen laver vi et overskud. Med så mange solgte billetter kan det ikke gå galt. Så har vi de 100.000, som vi får for at være det bedste seriehold. De 100.000 kroner er ikke øremærket til noget. Da vi fandt ud af, at vi fik de penge, var vi allerede i gang med at arrangere den her kamp mod Brøndby, så vi har ikke rigtigt haft tid til at snakke om, hvad vi skulle bruge pengene til, siger Freja-formanden.

Han får næppe problemer med at bruge de ekstra penge, der uden tvivl falder på et tørt sted.

- Det er klart, at noget af det skal falde af til spillerne i en eller anden form. Det kunne eksempelvis være en eller anden træningslejr, hvor vi putter lidt ekstra i, men vi skal også huske på, at vi havde corona sidste år. Så vi er lidt bagud på point, siger Jan Daucke.

Søndag venter årets sidste kamp for Aalborg Frejas pokalhelte. Her gælder det en hjemmekamp mod Brønderslev i serie 1.