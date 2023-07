Fremadstormende AaB-talent slutter sig til profiler

AALBORG:I opstarten til denne sæson har ungdomsspilleren Mads Bomholt fået chancen for at træne med AaB's førstehold under cheftræner Oscar Hiljemark. Her har den tidligere Hadsund-spiller gjort det så godt, at han nu er blevet belønnet med en kontrakt frem til sommeren 2026.

17-årige Mads Bomholt var så sent som i den forgangne weekend med på bænken hos AaB i 1. divisionspremieren mod B93 - dog uden at komme på banen.

- Det er en klar strategi og prioritet for os at få spillere igennem fra AaB Akademiet, hvis de har den fornødne kvalitet, og for Mads Bomholts vedkommende gælder det, at han blandt andet har gjort et meget positivt indtryk i opstarten, hvor han siden 21. juni har trænet med førsteholdstruppen, siger sportsdirektør siger Ole Jan Kappmeier i en pressemeddelelse.

- Derfor glæder det os også, at vi er blevet enige om en aftale, så Mads kan fortsætte sin udvikling og efter planen blive en integreret del af førsteholdstruppen fra næste sæson, uddyber tyskeren.

Også akademichef Jacob Larsen glæder sig over forlængelsen med Mads Bomholt.

- Udover at der skal uddeles ros til Mads selv også lyde en cadeau til folkene på akademiet, der de seneste fire-fem år har fulgt og arbejdet med Mads. Desuden er det positivt at konstatere det glimrende samarbejde, der foregår mellem akademiet og teamet omkring førsteholdstruppen, udtaler han.