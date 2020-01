Fremgang for stjernen: Lucas Andersen blev testet i solskinnet

FODBOLD:Solen skinnede fra en skyfri himmel, da AaB fredag morgen for første gang benyttede sig af træningsbanerne, der ligger bare fem minutters gang fra holdets hotel i Puerto Banus.

Og med på træningsbanen var også superstjernen Lucas Andersen, der har overtaget topscorerværdigheden på holdet, efter Mikkel Kaufmann tidligere fredag blev skibet af sted til FC København.

Lucas Andersen har igennem efteråret døjet med problemer i lysken, og det har også plaget ham i opstarten til forårssæsonen, hvor han endnu ikke har været i kamp.

- Det gik rigtig rigtig godt, og jeg er rigtig godt med i forhold til den plan, som vi har lagt. Så nu er jeg rigtig optimistisk. Vejret er fantastisk og banerne er gode, så det kunne ikke være bedre, siger Lucas Andersen.

3 AaB på træningslejr i Puerto Banus i Spanien. Foto: Martin Damgård

Han blev testet grundigt igennem af holdets fysioterapeut, men nu er planen også, at han skal deltage i holdtræningen under turen til Spanien.

- Vi kommer langsomt til at sørge for, at jeg også kommer til at lave nogle ting med resten af holdet, så jeg ser også gode muligheder for, at jeg kan komme i kamp, hvis det lykkes at finde en modstander hernede, siger Lucas Andersen, der dermed også er fortrøstningsfuld i forhold til forårspremieren mod Silkeborg.

- Det tror jeg absolut på, at det er realistisk. Selvfølgelig har jeg ikke spillet helt så meget bold som de andre, men de gange, jeg har rørt en bold, har jeg da kunnet mærke, at jeg ikke helt har glemt det endnu, siger offensivspilleren med et stort grin.

Da han var færdig med sin intensive test tog han en stund del i arbejdet med holdets kommunikationsafdeling og hjalp til med at filme træningen.

- Det er altid rart at kunne lave lidt spas, når man er af sted på sådan en tur. Og i så godt vejr og med så gode baner, så er den her træningslejr jo nærmest på en 10er ud af 10, siger han.

Holdets eneste anden skade er forsvarsspilleren Kasper Pedersen. Han er endnu ikke helt så langt fremme i forløbet og tilbragte træningen i hotellets træningscenter, der ligger lige ved siden af træningsbanen.