Fremragende Frederikshavn lagde favoritter på is

FREDERIKSHAVN:Der er i den grad liv i DM-kvartfinalen i ishockey mellem Frederikshavn White Hawks og Herning Blue Fox. Vendelboerne, der fredag tabte en ellers tæt kamp i det midtjyske, vandt søndag såre fortjent 4-3 på egen is og udlignede dermed til 1-1 i serien.

1267 tilskuere skabte en herlig slutspilsstemning omkring kampen, og hjemmeholdets spillere kvitterede med en af sæsonens bedste præstationer.

Frederikshavn White Hawks - Herning Blue Fox 4-3 Slutspil, 2. DM-kvartfinale

Periodecifre: 1-0, 1-2, 2-1

Mål: 1-0 Daniel Olsson Trkulja (18.39), 1-1 Morten Poulsen (24.40), 1-2 Phil Marinaccio (26.34), 2-2 Thomas Søndergaard (28.05), 3-2 Jonas Jakobsen (41.20), 4-2 Santeri Suistio (43.25), 4-3 Brett Perlini (56.21)

Udvisninger: Frederikshavn 1x2 min, Herning 4x2 min.

Tilskuere: 1267

Stillingen i kvartfinaleserien er 1-1 VIS MERE

Frederikshavn kom bedst ud til kampen og slog omsider til med to minutter tilbage af 1. periode. Her fik Mathias Bau en udvisning, og i powerplayet huggede Daniel Olsson Trkulja til, da han fornemt fulgte op på et stolpeskud.

Frederikshavn startede også 2. periode bedst og var et stolpeskud fra Aleksi Halme fra at øge føringen. I stedet udlignede Herning lidt ud af ingenting, da en afslutning blev styret foran en sagesløs Tadeas Galansky i målet.

Frederikshavn White Hawks viste stor vilje og holdånd i søndagens slutspilskamp. Foto: Martin Damgård

Ondt blev til værre for nordjyderne syv minutter inde i 2. periode, da Herning viste fremragende angrebsspil, hvor topscorer Phil Marinaccio til slut kunne sætte 1-2-målet i kassen.

White Hawks-spillerne nægtede dog at slå op i banen, og helt fortjent fik de udlignet til 2-2 bare ét minut senere. Her styrede Thomas Søndergaard en afslutning i nettet og snød Hernings stærke amerikanske målmand.

Alt var dermed i spil inden sidste periode, og her kom Frederikshavn nok engang stærkest ud. Jonas Jakobsen styrede efter knap halvandet minut en afslutning i nettet til 3-2 i powerplay, og bare to minutter senere tog Santeri Suistio sagen i egen hånd for hjemmeholdet. Finnen gik solo og satte til slut pucken op i målhjørnet med baghånden til 4-2.

I slutfasen pressede Hernings favoritter naturligt nok på, men Tadeas Galansky i Frederikshavns mål stod aldeles fremragende, og så løb tiden ud for midtjyderne.

De to hold skal på den igen allerede på tirsdag, hvor Herning har hjemmebane i kvartfinale tre.

Frederikshavn White Hawks mod Herning Blue Fox