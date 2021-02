Fremragende generalprøve: Hobro tromlede over ubesejret tophold

FODBOLD: Lørdag eftermiddag var en kærkommen mulighed for at bevise sig på Hobros førstehold, inden sæsonpremieren i NordicBet Ligaen mod HB Køge om nøjagtig en uges tid. Og flere spillere gjorde en fin figur, da Hobro-mandskabet landede en 2-1-sejr.

Dagens modstandere var ubesejrede Viborg FF, som har tilbragt vinterpausen på en fornem førsteplads i Nordic Bet Ligaen. Førstepladsen er blevet sikret via 11 sejre og fem uafgjorte i 16 kampe.

Den sidste træningskamp, der blev spillet på kunstgræsbanen i Viborg-bydelen, Liseborg, skulle cheftræner Peter Sørensen bruge på at finde sin stærkeste - og mest ideelle - startopstilling.

Efter en flyvsk indledning med massevis af chancer til begge mandskaber, gik der naturligt dødvande i tingene. Men der skulle ikke gå længe, før målene væltede ind.

Midtvejs i første halvleg kom kampens første mål. Stik mod forventning dog ikke til hjemmeholdet. Louicius Deedson afdriblede en Viborg-forsvarer og lagde et følt indlæg ind mod den norske forward, Pål Kirkevold, som resolut udplacerede den unge Lucas Lund i målet.

Målet lagde ikke en dæmper på Hobro-offensiven, der fortsatte med at true Viborg-defensiven, og særligt Louicius Deedson var aktiv på højreflanken med flere dybe løb og indlæg.

Føringen blev da også fordoblet få minutter før pausefløjt. Denne gang var det Mads Hvilsom, der kunne notere sig for en scoring. I stedet var Pål Kirkevold denne gang i oplægger-rollen, som kreerede chancen på fornem vis i samarbejde med Christian Cappis.

Spillemæssigt var Viborgs udtryk forandret efter pausen, og de satte sig indledningsvist på stort set det meste fra anden halvlegs begyndelse. Der var kommet mere gnist og tænding i duellerne, samtidig med, at midtjyderne spillede sig frem til flere store chancer.

Og det gav pote. Viborg-mandskabet erobrede bolden højt på banen og sendte bolden i dybden mod Alassana Jatta, der gik direkte mod målet, sendte bolden forbi Hobro-keeper Adrian Kappenberger i målet og som følge heraf reducerede til 1-2.

Med et kvarter tilbage af kampen, var det lige ved at blive til en føring på 3-1 til udeholdet. Større tumult i feltet kastede dog ikke en målgivende afslutning af sig, og i stedet kunne Lucas Lund samle bolden op i sine hænder.

Minuttet efter blev Imed Louati sendt ud. Og så skulle man jo tro, at udeholdet var en mand i undertal, men det var ikke tilfældet, da de, som følge af, at der var tale om en træningskamp, fik lov til at skifte en mand ind i stedet.

På trods af flere store chancer til Viborg FF, lykkedes det Hobro at hjemtage en 2-1-sejr i en fornem generalprøve.