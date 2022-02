Fremtiden er uvis for AaB'er: - Det kunne måske være sundt med forandring

FODBOLD:AaB’s helt egen altmuligmand skal måske igen i foråret forberede sig på at løse nye opgaver.

I efteråret spillede Frederik Børsting langt størstedelen af kampene som venstre wingback, men da AaB fredag spillede 0-0 mod SønderjyskE i den sidste testkamp inden næste uges forårspremiere mod FC Midtjylland, var han rykket helt frem i front.

- Det kræver noget tid, træning og selvdisciplin i forhold til at kigge på nogle billeder, hvis jeg skal blive god i den rolle, men nu må vi se, hvad der sker. Det kan hurtigt skifte igen, og vi har mange dygtige angribere, siger Frederik Børsting.

Fungerende cheftræner, Oscar Hiljemark, er dog ikke i tvivl om, at Frederik Børsting har kvaliteterne til at blive et aktiv i AaB’s forreste kæde.

- Han er en utroligt dygtig presspiller og er også god til at strække modstanderne med sine dybdeløb. Jeg syes, han spillede en fin kamp, siger Oscar Hiljemark.

Rollen er da heller ikke helt ny for Frederik Børsting, der også blev brugt som spydspis for et par sæsoner siden under den daværende cheftræner Jacob Friis.

- Der er måske lidt mere frihed i rollen på den måde, vi spiller på nu, fordi jeg ikke nødvendigvis skal være helt fremme hele tiden. Det er tilladt med nogle flere rotationer, men på mange måder ligner de to roller jo hinanden, siger Frederik Børsting.

Kigger sig omkring

Det er dog stadig tvivlsomt, hvor langsigtet en løsning Frederik Børsting i givet fald vil være i AaB. De to parters kontrakt udløber til sommer, og i løbet af vinterens transfervindue har TV 2 Norge meldt om interesse fra den norske klub Haugesund. I AaB har sportschef Inge André Olsen bekræftet, at man har modtaget og afvist bud på Frederik Børsting.

- Når jeg kun har fire-fem måneder tilbage af min kontrakt, er det jo meget normalt, at vi også undersøger, hvilke muligheder der er derude. Vi har ikke hørt fra AaB, så jeg ser selvfølgelig på nogle andre muligheder. Jeg skal jo også huske på, at jeg ikke bliver yngre, men jeg går i hvert fald stærkt ud fra, at jeg også spiller i AaB det næste halve år, siger 26-årige Børsting, der dog ikke er klar til at smide alt overbord i jagten på et udlandseventyr.

- Jeg tager ikke til udlandet for enhver pris. Jeg har det rigtig godt i Aalborg og i truppen, men det kunne måske være sundt med noget forandring, hvis der kommer noget, der giver mening. Det skal dog være en samlet pakke, der er bedre end den, jeg har her i AaB, siger Frederik Børsting, der derfor også er åben for at snakke kontraktforlængelse med sin nuværende arbejdsgiver.

- Jeg er åben for at kigge på det, men som sagt er jeg også åben for at kigge på andre muligheder, lyder det fra Frederik Børsting, der har været en del af AaB’s førsteholdstrup siden 2014.