Friis efter nyt testnederlag: Det var en dårlig kamp

FODBOLD:AaB tabte lørdag eftermiddag den anden testkamp på fire dage, da holdet tabte med 2-1 til superliganedrykkerne fra Silkeborg, der skabte mange muligheder på omstillinger undervejs i kampen.

Mads Kaalund scorede til 1-0 for Silkeborg i første halvleg efter et rigtig flot gennemspillet angreb, hvor han endte med at sætte bolden i nettet fra kanten af feltet. I anden halvleg udlignede Tim Prica, der dermed scorede sit andet mål i testkampene for AaB, da han bankede bolden op i nettaget efter et indlæg fra Kasper Kusk på højrekanten.

Men bare minuttet efter slog Silkeborg til igen, da holdet fik spillet AaB helt tynde og fra en position lige uden for det lille felt kunne Emil Holten sikre sejren.

- Det var en dårlig kamp, lød det efterfølgende fra AaB-træner Jacob Friis.

- Der er ikke så mange undskyldninger. Der var alt for mange ting, der ikke var afstemt. Uden, det skal være en lang lektion, så var det mange faser af spillet, hvor det var galt. Vi indkasserer utroligt mange chancer på omstillinger, der var ikke rigtigt bid i presset, hvor vi kom til at hænge nogle meter efter. Det var nok de to største syndere, der gik galt, siger han.

AaB havde igen store problemer med at skabe muligheder mod et mandskab, der står dybt i banen og gerne vil leve på omstillinger.

- Det hele blev nok en smule stift. Og sådan er det, når alt andet ikke er afstemt, og det var det offensive helt åbenlyst ikke. Det var vel kun nogle halve omstillinger, der gav noget, så det var heller ikke godt nok, siger Jacob Friis, der kunne konstatere, at Silkeborg havde nemt ved at spille sig ud af presset.

- Det bekymrer mig på den måde, at præstationen er skidt. Det er ikke noget, jeg går i panik over, men du kan godt citere mig for, at det bekymrer mig lidt, for det er ikke mange uger siden, at det den del af spillet sad lige i skabet. I dag var det også tydeligt, at der manglede noget friskhed, og det skal der til, hvis man vil spille på den måde, siger træneren.

AaB spiller om en uge mod Randers FC i den næstsidste testkamp.

- Det bliver nok en kamp, hvor vi vil spille spillerne lidt mere. Vi snakker også med Randers om, om det kan blive en kamp med tre gange 45 minutter. De spillere, der spiller første halvleg i dag er jo også trætte af, at de ikke kan få mere end 45 minutter efter en dårlig præstation.

Derudover mangler AaB en testkamp mod OB - begge de sidste kampe spilles også i Aalborg.