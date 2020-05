Friis er klar til protokol-bold: Det er stadig 11 mod 11

AALBORG:I AaB og resten af landets professionelle fodboldklubber holder man vejret og venter spændt på det pressemøde, som statsminister Mette Frederiksen indkalder til i den nærmeste fremtid.

Her kommer der svar på om Superligaen og 1.division bliver spillet færdig i denne sæson. I en rapport fra Statens Serum Institut er der lagt op til, at professionel fodbold i Danmark kan sættes i gang på en sundhedsmæssig forsvarlig måde i slutningen af måneden. Kampene skal dog spilles uden tilskuere og klubberne og spillerne skal følge en protokol med en lang række punkter som Divisionsforeningen har udarbejdet.

Protokollen indebærer blandt andet løbende test for coronavirus af klubbernes ansatte og retningslinjer for rengøring af bolde under en kamp. Hos AaB har cheftræner Jacob Friis ikke sat sig grundigt ind i den omfattende protokol endnu. Han ser blot frem til, at der forhåbentlig snart igen skal spilles kampe i Superligaen.

- Det bliver absolut anderledes, men jeg er fodboldtræner, og når kampen går i gang, er det stadig 11 mod 11, det mener jeg ikke er et af de punkter, der er lavet om på. Vi skal stadig kigge på de samme ting og justere de samme ting undervejs i kampene. Det er der mit primære fokus ligger, siger Jacob Friis i NORDJYSKE Mediers fodboldpodcast Ripodsten.

Bliver der fløjtet op i Superligaen i slutningen af maj, har AaB inden det går løs planlagt to træningskampe.

- Her skal vi selvfølgelig også følge de her protokoller, og så må vi prøve at mærke, hvordan det er at køre selv, tage taktikmøde på tribunen og ikke må ditten og datten. Så kan spillerne vænne sig til det, og vi kan vænne os til det, og så må det blive den hverdag, der er i resten af 2020, formoder jeg, lyder det fra Jacob Friis.

