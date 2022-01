Friis fastholder fuld fokus på Viborg indtil videre

FODBOLD:Nordjyske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Lars Friis i forlængelse af offentliggørelsen af ham som ny AaB-træner fra 1. august.

Den nuværende Viborg-cheftræner finder det nemlig ikke passende, at han på nuværende tidspunkt begynder at forholde sig til en fodboldfremtid, der ligger i Aalborg, når han fortsat er på kontrakt i Viborg.

Nordjyske har været i kontakt med Lars Friis, der gerne vil vente med at forholde sig til sit kommende job i AaB, til han er at finde i klubben.

- Lige nu er alt min fokus på Viborg og det arbejde jeg skal gøre her, oplyser han i en sms.

Lidt mere meddelsom har han været til den lokale avis Viborg Stifts Folkeblad, hvor Lars Friis forholder sig til det kommende skifte.

- Engang imellem byder der sig nogle chancer, hvor man kan tage et skridt - og i de situationer er man som menneske nødt til at vurdere, om man skal tage den chance eller ej. Og i den her situation har jeg valgt at sige, at jeg ville tage skridtet, siger Lars Friis til Viborg Stifts Folkeblad.

- Jeg ved godt, at jeg skuffer mange ved at gøre det her, og det har jeg det ikke godt med på nogen måde. Men jeg ved, at når chancen byder sig i den her verden, så er man nødt til at tage en beslutning, siger Lars Friis, der også understreger, at han ikke har været inde på sportschef Jesper Fredbergs kontor og bede om at blive løst fra sin aftale før tid. Friis agter at fuldføre arbejdet i Viborg.

Der er dog åbnet op for, at Lars Friis måske kan lande i AaB, inden sommerpausen, så Friis allerede kan komme til at stå i spidsen for AaB i forårets kampe.

Lars Friis' nuværende chef i Viborg, Jesper Fredberg, har allerede været ude at sige, at situationen ikke er optimal for Viborg.

- Jeg vil i hvert fald gå så langt som til at sige, at det ikke er en optimal situation for os. Men der skal lige lægges en strategi. Det er meget nyt for os, da Lars afleverede sin opsigelse i går (mandag, red.), siger Jesper Fredberg til Ritzau.

Modtagelsen af nyheden om Friis' skifte til AaB er ikke just blevet modtaget pænt af Viborgs fans, der overvejende er negative omkring succestrænerens opsigelse. Sammenlignet med AaB's fans' reaktion på Cifuentes-skiftet til Hammarby er ordene markant hårdere mod Friis på de sociale medier.

Her peges der fra manges side også på, at det er et forlist ægteskab, der skal afsluttes med en skilsmisse hurtigst muligt. Nu må tiden vise, om AaB, Viborg og Friis får fundet en løsning, så han kan skifte til AaB tidligere end først udmeldt.