Friis: - Første halvleg er tæt på at være det, vi gerne vil

FODBOLD:Han har svaret på næsten ufattelige mængder af negative spørgsmål i denne sæson, men søndag kunne Lars Friis endelig lade sig interviewe efter en sejr. Nærmere bestemt en 2-1-sejr over Brøndby.

Sådan et resultat skaber forløsning. Ikke blot for spillere men så sandelig også for trænerteamet. Så hvor stor er sådan en forløsning egentlig, når man får den første sejr siden 14. april?

- Den er jo vild. Jeg ville lyve jer op i hovedet, hvis jeg sagde, at det ikke var en forløsning. Jeg er så glad på drengenes vegne, på Vesttribunens vegne og alle dem, som holder med AaB. Jeg er glad på egne vegne, men det er meget større end mig, siger Lars Friis.

Han kender om nogen betydningen af at kunne glæde sig over en sejr i den kommende uge frem mod en svær udekamp i Randers.

- Jeg står ikke og lover, at vi vinder i næste uge, men det er nok det her vi, har brug for. Så jeg kan da sige, at det er nemmere at vinde, når vi ved, at det er det her, vi skal, siger Lars Friis.

Det var ikke blot de tre point, der skabte glæde, selvom det nok mest af alt var sejren, der fyldte i hovederne på AaB-lejren efterfølgende.

- Første halvleg er tæt på at være det, vi vil som hold. Vi skal tage bedre hånd om vores omstillinger i første halvleg, for der var nogle muligheder, og det var ikke godt nok. Det kendetegner nok også, hvor vi er lige nu. Vi skulle have fået mere ud af dem. Det var lidt for omstændigt, men meget var godt, siger AaB-træneren.

Det store spørgsmål er så, hvorfor det blev forløst i denne kamp og ikke i en af de tidligere kampe?

- Det er svært at sige. Jeg tror, det giver noget, at vi kom foran. Det gav noget energi, og vi kunne også se, at vi kunne stjæle bolden nogle gange. Det giver blod på tanden. Det er de der succesoplevelser, som giver noget, siger AaB-træneren.

Han understreger, at det ikke er en mirakelkur, han har gravet frem fra gemmerne i ugens løb. Det er ganske simpelt hårdt arbejde og vedholdenhed, der nu blev udbetalt ved kasse et.

- Der er ingen genveje. I dag gjorde vi ikke noget, som vi ikke har gjort noget de andre gange. I dag ramte vi stolpen efter 30 sekunder, og spillerne kunne bare ikke holdes tilbage, og så kom vi bare buldrende igen og igen. Det gav holdet noget, siger Lars Friis.

Han glæder sig over, at AaB trods Brøndbys udligning også fik vist noget karakterstyrke, da det blev svært.

- Vi skulle blive ved med at gøre det, vi lykkedes med. Det gjorde vi også, efter Brøndbys udligning, og det er nok det, jeg er mest stolt af, siger Lars Friis, der glæder sig til at vågne med en anden og nærmest ukendt fornemmelse i kroppen mandag morgen.

- Vi har jo snakket rigtigt mange mandage om den her forfærdelige følelse efter en skuffelse. Den vågner vi i hvert fald ikke op med denne gang, siger Lars Friis.