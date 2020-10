Friis fratræder som cheftræner i AaB

AALBORG:AALBORG: Fodboldklubben AaB skal ud at finde en ny cheftræner. Jacob Friis har valgt at fratræde stillingen som cheftræner af personlige årsager.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Sidste år fik Jacob Friis' datter konstateret leukæmi, hvilket har betydet fravær fra trænergerningen. Det er i det perspektiv, at træneren nu fratræder.

- Det er med et blødende hjerte, at jeg har truffet beslutningen om at trække mig som cheftræner i AaB, hvor jeg har nydt rollen og samarbejdet med spillere, ledere og trænerkollegaer, siger Jacob Friis.

Han tiltrådte som cheftræner for AaB 26. november 2018 og har siden da stået i spidsen for klubben i 65 betydende kampe.

Det er vigtigt for Jacob Friis at understrege, at der ikke er sket en forværring i datterens forløb, men hun for at komme sig helt efter et transplantationsforløb.

- Hun har brug for mig, og jeg har brug for hende. Vi i familien har brug for hinanden, og vi skal igennem dette intakt. Cheftrænerjobbet er krævende og suger det meste af ens opmærksomhed, den opmærksomhed skal Luna og min familie have, siger Jacob Friis.

Han takker i samme ombæring alle i klubben og håber det bedste for AaB i fremtiden.

Forståelse fra klubben

I AaB har man stor forståelse for Jacob Friis' beslutning, og alle i klubben ønsker selvfølgelig det bedste for familien.

- I dette billede er fodbold mindre vigtigt, og vi håber på alt det bedste for hele familien og vil gerne takke Jacob for en dedikeret indsats for AaB igennem mange år, siger sportschef Inge André Olsen.

AaB har straks igangsat processen med at finde en ny cheftræner som afløser for Jacob Friis.

I første omgang vil assistenttræner Peter Feher fra i dag midlertidigt overtage ansvaret som cheftræner med Rasmus Würtz som fortsat assistenttræner.