Live: Følg AaB mod Silkeborg

FODBOLD: AaB tager mandag aften imod Silkeborg IF på Aalborg Portland Park. Det er to hold, som endnu har deres første sejr til gode, og derfor må det forventes, at det er to hold, som vil give alt for at få den første sejr på kontoen.

De samme 11 spillere, som spillede 1-1 mod Sønderjyske, er blevet genvalgt fra start af cheftræner Jacob Friis.

Den tidligere AaB-træner Kent Nielsen, der nu er cheftræner for Silkeborg, har set sig nødsaget til at lave et par rokeringer i sin startopstilling, da holdet er blevet ramt af flere skader.

Det betyder, at Mads Kaalund får sin superliga-debut, mens Anders Hagelskjær og Shkodran Maholli glider ind fra start. Desuden bliver det et gensyn til sine tidligere holdkammerater for Filip Lesniak, som starter på Silkeborgs midtbane.

Startopstillingen til kampen mod AaB. Der er debut til Mads Kaalund. Kampen starter kl. 19.00 og kan ses pÃ¥ TV3 Sport. #sldk #aabsif pic.twitter.com/WEywVM9ReX — Silkeborg IF (@SilkeborgIF) July 29, 2019

Ved kampstart kan du følge vores liveblog herunder: