Friis kan få det første hak i bæltet: Det er ikke alle, der får den chance

FODBOLD: Da AaB i 2014 vandt finalen i pokalturneringen, havde både spillere og træner allerede sikret sig en pokal fire dage forinden ved at vinde det danske mesterskab.

Denne gang er det imidlertid en træner uden erfaring med at løfte pokaler, der står i spidsen for AaB. For Jacob Friis kan det blive karrierens første titel.

- Det er stort, det er spændende, og jeg glæder mig helt vildt. Jeg har jo ikke været med i gamet i så mange år. Det er jo faktisk min første hele sæson, så jeg er utroligt glad for at stå her, og at vi i det hele taget har en mulighed for at vinde en titel, siger Jacob Friis.

- Det er jo en mulighed for at få det første hak i bæltet, og jeg kender mange både spillere og trænere, der aldrig får det hak, så det er fantastisk at have den chance, og det gør det ekstra spændende.

Efter en periode med dårlige resultater, hvor holdet blandt andet tabte de første tre kampe i Mesterskabsspillet, kom AaB i den grad tilbage på sporet med sejren i Aarhus i fredags.

Har givet noget ekstra

- Der er ingen tvivl om, at det har givet noget ekstra humør i truppen, men uanset hvilken bagage, vi var kommet med, så havde det ikke gjort nogen forskel på vores forberedelse til den her kamp. Hverken taktisk eller hvad angår spillernes parathed. Vi står i en finale, og det er vi klar til, fastslår Jacob Friis.

Og selvom AaB-træneren altså ikke selv har prøvet at stå i en pokalfinale, så har han mange spillere i truppen, der har prøvet det før. Rasmus Thelander, Jakob Ahlmann, Kasper Pedersen, Patrick Kristensen og Kasper Kusk var alle med til at vinde finalen i 2014.

- Det er ikke systematisk noget, vi har brugt, at der er flere i truppen, der har prøvet det før. Men det er klart, at når der sidder nogen nede i omklædningsrummet, som har været med flere gange og har været med til at vinde den - der er sågar nogen, der har vundet den i udlandet - så betyder det noget i forhold til dem, der ikke har prøvet det før.

- Så der går nogen snakke om spændingsniveauet. Det er altafgørende, at man er parat til sådan en finale, for det er den største enkeltstående kamp i dansk fodbold, siger Jacob Friis.

- På den konto er vi godt stillet, mener han.

AaB er af mange gjort til pokalfavoritter i en sæson, hvor SønderjyskE samtidig kæmper for at undgå nedrykning, mens AaB altså fik sneget sig med i Mesterskabsspillet.

Skal ramme dagen

- Det er helt fair, og der må du og alle andre skrive lige det, de vil. Men det ændrer ikke en tøddel på, hvordan vi forbereder os til sådan et møde. Vi ved godt, at det er en finale, og der kan alt altså ske. Der skal man ramme dagen, og gør man ikke det, står der altså nogen på den anden side af stregen, der er klar til at tage den fra dig, siger Jacob Friis.

Mens statistikken ikke ligefrem er med AaB, når det gælder pokalfinaler - 11 finaler mod tre titler indtil videre - er den god mod SønderjysKE. Af de seneste fem opgør de to hold imellem, har AaB vundet de fire, mens det sidste opgør er endt uafgjort.

- Statistik eller ej, så betyder det ikke noget. Den er ikke med os i pokalfinaler, men igen så forbereder vi os uagtet, hvordan det er gået i de seneste opgør, siger Jacob Friis inden onsdagens finale, der spilles onsdag aften klokken 20 på Blue Water Arena i Esbjerg.