Live: AaB tager imod AC Horsens

I filmens verden snakker man ofte om den svære toer - dermed betydende, at man kan godt lave en god film, men det er sværere at følge den op.

Søndag står den vikarierende AaB-træner Jacob Friis over for sin svære toer, når AaB hjemme tager imod AC Horsens i Superligaen - ugen efter den imponerende sejr på udebane over Esbjerg, hvor man vandt med hele 4-1.

Jacob Friis har ikke overraskende valgt at genbruge de startende 11 spillere fra den succesrige etter, og der er dermed ingen ændringer til kampen mod AC Horsens.

Kampens spilles klokken 14.00 på Aalborg Portland Park og vises direkte på Canal 9.

Opstilling mod AC Horsens Jacob Rinne - Kristoffer Pallesen, Jores Okore, Kasper Pedersen, Jakob Ahlmann - Kasper Kusk, Magnus Christensen, Oliver Abildgaard, Rasmus Thellufsen - Tom van Weert, Lucas Andersen Vis mere mindre expand_more expand_less

Når kampen begynder kan du følge den direkte i livebloggen herunder: