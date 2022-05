Friis: - Næstefter mine forældre har jeg fået min opdragelse i AaB

AALBORG:Det er svært at sige Jacob Friis uden at sige AaB i samme sætning, men søndag aften skal man først og fremmest tænke Viborg, når navnet Jacob Friis skal råbes op på Aalborg Portland Park.

Det bliver nemlig første gang, at den tidligere AaB-træner og nuværende Viborg FF-træner skal spille en rolle i en kamp på sin tidligere hjemmebane.

Det er selvsagt en særlig oplevelse for Jacob Friis, der i mange år var mere stribet i hjertet, end flere af de mere eller mindre kreative AaB-trøjer har været igennem tiden.

- Næstefter min forældre har jeg fået min opdragelse i AaB. Af klubben og de mange gode folk, der har været i klubben. Derfor tror jeg også bare, at jeg skal ud og nyde at være tilbage på Aalborg Portland Park. Det er et sted med så mange gode minder for mig, så jeg glæder mig på flere måder til kampen, siger Jacob Friis.

- Personligt er det bare fantastisk, at det er alt det bedste fra mit fodboldliv, jeg kommer til at opleve samlet søndag aften på Aalborg Portland Park. Den klub, som jeg har brugt utallige timer i mod en klub, som jeg er så taknemmelig for at få lov til at arbejde for i dag. Jeg har fået et dejligt forhold til Viborg FF på rekordtid. Klubben er kommet ind under huden på mig, og jeg nyder at være med til at prøve at fintune arbejdet i klubben, siger Jacob Friis.

Det er åbenlyst, at han også glæder sig til playoff-kampen, fordi den med en Viborg-sejr kan sætte en fed streg under, at klubben fra Midtjylland har haft en fremragende comeback-sæson til den bedste række. Mens det for AaB er ret afgørende, at man vinder og kommer ud i Europa, så er det blot en ekstra krymmel på Jacob Frii's og Viborgs i forvejen store kage for denne sæson.

- Det bliver ikke sæsondefinerende for os, om vi vinder den her kamp, men vi vil sindssygt gerne snuppe de europæiske plads. For en traditionsklub som Viborg, så kan jeg hurtigt tælle mig frem til, at det ikke er mange internationale kampe, man har i historiebøgerne, så det vil være stort for os, siger Jacob Friis.

Han overtog cheftrænerjobbet, da Lars Friis havde sagt op i Viborg i januar. Her endte Jacob Friis som ny man i spidsen for domkirkebyens stolte sønner efter at have varetaget et U19-landstræner for piger.

- Det har været dejligt at komme tilbage i den daglige træning. Når du får tid til at mærke efter, hvad det er der, giver dig arbejdsglæde, så er det for mig sådan noget som den daglige træning, der vægter højt.

- Jeg er blevet blevet mødt af en virkelig god faglig udfordring, men det har også været nemt at gå ind i et trænerteam, som bare fungerer. Jeg har ikke haft behov for at lave det helt store om, og det ville have været en udfordring af de større, fordi sådan en forandring tager tid, siger Jacob Friis.

Han er spændt på, hvordan AaB's fans vil modtage ham, men der er ingen tvivl om, at Jacob Friis' hukommelse bærer på en stor taknemmelighed over den opbakning han og familien mødte, da datteren Luna blev ramt af leukæmi.

- På det kritiske tidspunkt oplevede vi en stor opbakning og en stor varme fra mange mennesker - ikke mindst AaB's fans. Det er sådan noget, jeg ikke glemmer, men jeg er da spændt på at se, hvordan de tager mod mig. Nu er jeg jo en del af udeholdet, siger Jacob Friis.

Hvis du vil høre mere om Jacob Friis' trænerkollega Lars Friis' tanker om søndagens kamp, så kan du gå ind på nordjyske.dk og finde den seneste podcast, hvor AaB-træneren er i studiet sammen med AaB's Thomas Jasper for at snakke om søndagens kamp. Der er kickoff søndag klokken 18.30.