Friis ønsker ikke at forsvare pointfattig sæsonstart

FODBOLD:Der var stor forskel på AaB's chanceproduktion i de to halvlege af 0-0-kampen mod AC Horsens. Hvor der var meget lidt at skrive om i første halvleg, var det meget svært at forstå, at AaB ikke fik scoret i anden halvleg, da de store tilbud nærmest stod i kø.

For AaB-træner Lars Friis var kampbilledet dog ret langt hen ad vejen som forventet.

- Lad os snakkes ved om 15 runder og se, hvor mange hold, der har fået scoret mod Horsens i første halvleg. De gør det altså godt. Det her handlede om, vi skulle være tålmodige, for Horsens blev træt til sidst. Vi spillede ikke en dårlig første halvleg. Vi spillede nogenlunde den halvleg vi ville, men der var offensive ting, som vi skulle gøre bedre i første halvleg.

- Det hele åbnede sig op i anden halvleg, da Horsens løb tør for kræfter. Det handlede også om, at vi skulle være dynamiske for at skabe rum. Der er mange ting i præstationen der er godt, men det store problem er, at vi ikke står med tre point lige nu, siger Lars Friis.

Han kan ikke for alvor brokke sig over den præstation, som AaB satte sammen i anden halvleg - altså hvis man ser bort fra den manglende skarphed og de fraværende marginaler i afslutningerne.

- Der er altså ikke mange hold, der kommer til at skabe så meget mod Horsens, som vi gjorde i dag, men vi mangler skarpheden. Det er vores lod lige nu. Vi skal kæmpe lidt ekstra for pointene lige nu, siger Lars Friis.

Som det også var tilfældet for hans forgænger Marti Cifuentes, er Lars Friis også løbet ind i en pointmæssig svær periode, men det får ikke Lars Friis til at rode rundt i skuffen med undskyldninger. Tværtimod.

- Det er helt på sin plads, der er kritik og spørgsmålstegn, for AaB er en stor klub i dansk fodbold. Det er ikke normalt, at AaB ligger med tre kampe og et point. Jeg har ikke så meget forsvar overfor det, og jeg ønsker heller ikke at forsvare den nuværende situation. Det eneste jeg kan sige er, at vi arbejder på at gøre det bedre hver dag, siger Lars Friis.

Som sine spillere er han også fortsat optimistisk i forhold til at vende situationen til noget bedre for AaB.

- Nu skal jeg lige have set den her kamp et par gange igen, men mit indtryk er, at det var en godkendt præstation, og hvis vi fortsætter de takter, så er jeg fortrøstningsfuld. Den helt store udfordring er lige nu skarphed. Hvis vi leget med tanken om, at vi havde vundet de to første kampe, så havde vi jo nok vundet sådan en kamp som den her i dag ret klart, men vi må arbejde videre, siger Lars Friis.