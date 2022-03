Friis om drømmestart i AaB: Det har gjort mit arbejde noget lettere

FODBOLD:To kampe og seks point. Lars Friis har fået en drømmestart som ny cheftræner i AaB, der efter 3-2-gevinsten i Odense lagde flere niveauer på spillet i søndagens 3-0-sejr over Brøndby på Aalborg Portland Park.

- Hvis vi nu havde tabt de to første kampe stort, så havde jeg da haft en stor opgave foran mig. Nu har vi heldigvis vundet dem begge, og spillerne har mærket, hvad det gør, når vi står sammen som hold og leverer det rigtige udtryk på banen. Det er et godt udgangspunkt, siger Lars Friis.

Superligaholdets nye cheftræner slår dog fast, at der stadig resterer meget og hårdt arbejde på træningsbanen forude. Hans mantra er, at man spiller, som man træner.

- Vi var virkelig modige mod Brøndby, og der var mange gode præstationer over hele linjen, selvom der også er ting, der kan gøres bedre. Men holdpræstationen og det samlede udtryk, vi kom ud til kampen med, var voldsomt godt, roser Lars Friis.

Cheftræner Lars Friis sætter med egne ord barren højt i AaB. Foto: Henrik Bo

Han havde mod Brøndby sadlet om til en 3-4-3-formation - frem for den 3-5-2-opstilling, som AaB hidtil har spillet med i sæsonen. Det gav plads til både Kasper Kusk og Louka Prip fra start.

- Det vigtigste for mig, er dog ikke formationen. Det er udtrykket på banen. Vi skal være fremadrettede, så Milan (Makaric, red.) ikke behøver kigge sig over skulderen, når han laver det første pres. Så skal han vide, at de næste holdkammerater er på vej. Det er sådan, AaB skal spille, fastslår Lars Friis, der undervejs mod Brøndby gav superligadebut til tre unge talenter.

Anders Noshe blev den hidtil yngste superligaspiller for AaB med sine 16 år og 70 dage, men også Oliver Ross og Casper Gedsted fik den første optræden i Danmarks bedste fodboldrække.

- Jeg synes, at der skal lyde et stort tillykke til akademiet, som bringer de unge spillere vores vej. Nu kom Anders Noshe ind, så næste gang behøver han ikke at stå og kigge rundt og være benovet, for nu har han prøvet den her oplevelse, forklarer Lars Friis.

- Hvor svært kan det være, synes Lars Friis her at sige undervejs i søndagens kamp mod Brøndby. Foto: Henrik Bo

AaB indleder om 14 dage Mesterskabsspillet med et brag af en hjemmekamp mod FC København, der topper guldjagten med 48 point - mod AaB's 38.

Til gengæld har aalborgenserne kun fire point op til FC Midtjylland på andenpladsen og to op til Brøndby på tredjepladsen. Desuden er der et gab på fem point ned til de nærmeste forfølgere fra Randers FC på femtepladsen.

- Udgangspunktet er jo godt, men det er jo ikke ensbetydende med, at vi bare går ud og gentager den her indsats i de næste 10 kampe. Vi har dog lovet hinanden, at vi vil forsøge at vinde så mange af dem som muligt. Og skulle vi tabe en kamp, så skal det være på trods af, at vi gjorde tingene på vores måde - og ikke fordi, vi lavede om på vores koncept, siger AaB-træneren.