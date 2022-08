Friis overvejer sin skyld: - Jeg bebrejder mig selv en smule

FODBOLD:Sort på hvidt står 17-årige Theo Sander som skurken efter søndagens opgør mellem AaB og Randers i Superligaen. Men holdets billede af den unge reservemålmand, der trådte til i Josip Posavecs sygefravær, er markant anderledes.

Efter søndagens mislykkedes udspark, hvor Filip Bundgaard kom i vejen og bragte Randers foran efter to minutter, strammede Sander nemlig handskerne og stod efterfølgende en fejlfri kamp med flere redninger til følge.

- Det siger meget om ham. Han var en af vores bedste udover den fejl. Han kunne let være gået ned med flaget og ikke have spillet videre, men sådan er han ikke. Hatten af for Theos præstation, siger Mathias Ross, som var henne og trøste sin unge holdkammerat efter episoden.

- Jeg har selv prøvet det og ved, hvordan det er at stå der. Det er ikke sjovt. Jeg sagde bare, at der ikke var noget at gøre ved det, og han måtte lægge det bag sig. Fejl sker. Det ved alle. At det skete for Theo i debuten, er topærgerligt. Men han spillede fantastisk, og han har intet at skamme sig over, tilføjer midtstopperen.

Træner bebrejder sig selv

Målet opstod efter en tilbagelægning fra Mathias Ross, og det kunne have været anderledes, hvis cheftræner Lars Friis havde været mere påpasselig omkring sin unge keeper. Det indrømmer træneren efter kampen.

Det var nemlig opspillet fra bagerste mand, som blev kostbart.

- De har carte blanche til at spille den ud, så målet tager jeg på min kappe. Det er et valg, som vi tager. Vi kunne bare have sparket den ud, og så var vi fri for at sætte Theo i det dilemma. Men jeg er stolt over, at de spillede kampen, som de gjorde, og at Theo rejste sig. Det viser hans talent, og det viser, hvor fremragende han er, siger Lars Friis.

- Der bebrejder jeg mig selv en smule. Måske skulle jeg have beskyttet ham. Men omvendt spillede vi lidt til Randers' fordel, hvis vi bare sparkede bolden frem, lyder det fra ham.

Startpladsen var Theo Sanders første på AaB's førstehold, og det gør den 17-årige nordjyde til den yngste målmand til nogensinde at spille i Superligaen.

Opbakningen fylder

I kølvandet på opgøret måtte Theo Sander stille op til flere medier - både på tv og skrift. Her var det en moden teenager, som mest af alt ærgrerede sig over fejlen.

- Først og fremmest er det træls, at der sker, hvad der sker. Når det er sagt, så løftede jeg mig, og det var jeg nødt til. Der var lang tid tilbage jo. Man laver en fejl, der koster kampen. Det er noget lort, men det sker på den position. Man er udsat, og hvis man laver en fejl, så koster det. Derefter står jeg en fin resterende kamp, fortæller Sander selv.

Det var dog meget mere end en fin kamp, som andre vidnede teenageren stå i Randers. Flere store redninger blev nemlig hevet frem, og den unge målmand fik også sat et par angreb i gang.

- Nu skal han hjem og se sin kamp, og så bliver han stolt af den. Udover det er han i de bedste hænder ved Poul Buus (målmandstræner, red.) og Josip (Posavec, førstemålmand, red.), som altid er klar til at hjælpe ham, siger Lars Friis.

- Den ene kamp viser, at Theo er klar, når muligheden byder sig. Han har hoppet, sprællet og steppet på sidelinjen for den mulighed. Vi har en andenmålmand for, at han skal træde til, når muligheden er, der og vi ved, at vi kan stole på den næste i rækken, tilføjer han.

Opbakningen kommer også fra andre steder. Foruden holdkammeraterne var de medrejsende AaB-fans en del af heppekoret, da de sang Theo Sanders navn i adskillige minutter efter kampen.

- Det var fantastisk. Det havde været træls at stå alene. Det er en utrolig opbakning at have. De ved, hvad jeg kan, og de støtter mig. Det var virkelig løftende, siger Sander selv om støtten fra holdkammerater og fans.

- Hele tribunen sang hans navn, og jeg er stolt af at være en del af et miljø, der samler unge mennesker op, når de laver fejl. Den modtagelse er fuldt fortjent, og jeg er stolt af at være en del af den slags klub, siger cheftræner Lars Friis om opbakningen.

Josip Posavec var ikke en del af opgøret, da kroaten har været syg.