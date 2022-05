Friis: Uvirkelig stærk opbakning skal betales tilbage med fjerdeplads

AALBORG:De sidste fans havde dårligt forladt Aalborg Portland Park, da Lars Friis skulle stå ansigt til ansigt med den skrivende presse. Han skulle først og fremmest forklare, hvad det var for en fornemmelse, han stod tilbage med efter 1-3-nederlaget til Brøndby.

- Det gør rigtig, rigtig, rigtig ondt. Det er der virkelig ikke nogen af de mange folk, der kommer og støtter os gang efter gang, der har fortjent. Vi spillede under niveau som hold, og vi mødte et hold, der var bedre end os, siger AaB-træneren, der havde valgt en 3-5-2-opstilling til søndagens kamp.

- Tanken var, at vi ville matche Brøndby på nogle af de områder, hvor vi havde det svært, da vi mødte dem i den seneste kamp. Vi ville gå mand-mand, og den plan lykkedes meget godt til, vi kom i undertal. Vi kan altid diskutere, hvor meget vi selv skabte, men vi så robuste ud, så den del var jeg tilfreds med, siger Lars Friis, der ikke vil hænge en eller flere spillere til tørre for den indsats, der endte med at koste et nederlag.

- Det er meget vigtigt for mig at sige, at vi vinder som et hold, og vi taber som et hold. Da jeg kom til havde vi en god periode. Der vandt vi som et hold. På samme måde taber vi som et hold nu, fastslår Lars Friis.

Og så kommer det spørgsmål, som Lars Friis nok et eller andet sted godt var klar over, ville dukke op. Hvor vigtigt er det, at AaB på en eller anden måde bevarer sin fjerdeplads og dermed vej ud i Europa efter sommerferien?

Da spørgsmålet er leveret, suger AaB-træneren luft ind, og så bliver blikket stift rettet mod afsenderen af spørgsmålet, for der er et klart og utvetydigt budskab, der skal sendes ud til alle, der kerer sig om AaB.

- At kunne beholde fjerdepladsen er mit største ønske i verden. Den opbakning jeg har oplevet her, siden jeg kom til, har været helt uvirkeligt stærk, så jeg kan kun understrege, hvor meget jeg ønsker, at vi kan betale tilbage ved at sikre en Europa Cup-plads via fjerdepladsen. Det har spillerne fortjent efter en lang sæson, men alle dem, der bakker op om os, har også i den grad fortjent den fjerdeplads, siger Lars Friis.