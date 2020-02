FrivilligAalborg får AaB's Håndsrækning

FODBOLD:AaB og Spar Nord giver i foråret 2020 deres tiltag Hele Nordjyllands Håndsrækning til FrivilligAalborg efter en tæt afstemning mellem tre finalister

AaB og Spar Nord Fonden donerer to kroner pr. fremmødt tilskuer til klubbens 3F Superligahjemmekampe på Aalborg Portland Park til et godt formål gennem AaB’s pris Hele Nordjyllands Håndsrækning, der blev oprettet og har været uddelt siden 2015. Pengene bliver halvårligt doneret ubeskåret til et godt formål i Region Nordjylland.

FrivilligAalborg er en forening af frivillige under Dansk Flygtningehjælp, som støtter flygtninge og indvandrere i Aalborg. Foreningen har forskellige aktiviteter for flygtninge og indvandrere i alle aldre med det formål at fremme integrationsindsatsen i lokalsamfundet og skabe dialog, tolerance og forståelse.

- Det er fuldstændig fantastisk, at vi har modtaget Hele Nordjyllands Håndsrækning, som giver os helt nye muligheder for at fremme den i forvejen gode integrationsproces i Aalborg, udtaler bestyrelsesmedlem Birthe Pedersen.

Det samlede beløb for forårets 3F Superligahjemmekampe på Aalborg Portland Park vil blive doneret umiddelbart efter sidste hjemmekamp i foråret 2020 eller i forbindelse med første hjemmekamp i efteråret 2020.