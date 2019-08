Fru Fortuna var med Hjørring i Champions League

FODBOLD: Fortuna Hjørring var seedet, da der fredag blev trukket lod til 1/16-finalerne i kvindernes Champions League. Det nød vendelboerne godt af, da Vllaznia fra Albanien dukkede op af hatten i Uefas hovedkvarter i Nyon.

Det albanske hold havde den fjerdedårligste koefficient blandt af de useedede hold og måtte gennem en kvalifikationspulje for at nå til hovedturneringen. Her slog de mandskab fra Malta, Irland og Litauen.

Fortuna Hjørring starter på udebane mod Vllaznia i dagene 11./12. september, mens der er returopgør i Hjørring 25./26. september.

Brøndbys danske mestre var også med i fredagens hat, hvor de ligeledes var seedede. De får en kortere men også sværere tur i 1/16-finalen. Her venter svenske Piteå.