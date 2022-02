Frustration i Mors-Thy-lejren: - Vildt vi kan være skuffet over ét point

HÅNDBOLD:- Samlet set er jeg mest skuffet, lyder det fra Mors-Thy’s træner Niels Agesen.

Ordlyden siger det hele. Mors-Thy var langt fra favorit, da holdet tog turen til Ceres Arena, hvor HTH Herreligaens aktuelle tredjeplads ventede. Men kampen udviklede sig til Mors-Thy’s fordel, som i store træk kontrollerede kampen og i stort set hele anden halvleg førte med tre mål.

Nordvestjyderne havde dog svært ved at dæmme op for hjemmeholdets syv-mod-seks-spil i slutfasen, og derfor var det ganske overraskende Skanderborg Aarhus, som kunne juble over at sikre et enkelt point på hjemmebanen.

- Det er jo vildt, at vi kan være skuffet over ét point mod et Skanderborg Aarhus-hold, som har været helt suveræne i sæsonen, men det er faktum.

- Omvendt så jeg en masse positive ting. Vi stod godt i forsvaret, vi var gode på kontra, og vi var gode i spillet mellem felterne, siger Mors-Thy-træneren.

Mors-Thy manglede forsvarsgeneralen Kasper Lindgren, som sad ude med en positiv coronaprøve, men Emil Hansson og Andreas Nielsen løste på fornemste vis opgaven i det centrale forsvar. Det var dog som forventet en skuffet svensker, som talte med Nordjyske efter kampen.

- Vi havde fint kontrol med kampen, men vi hakkede desværre i vores angreb i de sidste 10 minutter, og så fik vi ikke holdt vores aftaler, hvilket desværre kostede os sejren, lyder det fra Emil Hansson, der også så mange gode takter fra sit hold.

- Vi havde hvilken som helst dag taget et point forud for kampen. Så det er trods alt positivt. Vi har et godt flow for tiden, og det skal vi fortsætte med, hvis vi vil forblive i det gode selskab.

Det uafgjorte resultat betyder, at Mors-Thy rykker op i top-8, og dermed sidder på en af de eftertragtede pladser til slutspillet.

Mors-Thy får dog ikke lang tid til at hvile sig, da holdet allerede skal i aktion på torsdag ude mod TTH Holstebro.

- Vi har masser af energi, så vi skal nok være klar på torsdag. Vi tager en let dag i morgen (onsdag, red.), hvor vi ser lidt video og får slappet af, lyder det fra svenske Emil Hansson.