Frustrerende bænkerolle for AaB'er: Men forløsningen ligger næppe i forsvaret

FODBOLD:Magnus Christensen må i øjeblikket finde sig i rollen som bænkevarmer på AaB’s superligahold, da den portugisiske nyerhvervelse Pedro Ferreira har sat sig på pladsen som den defensive midtbanespiller.

Tirsdag fik 23-årige Christensen vist sig frem i Reserveligaen, da aalborgenserne spillede 1-1 mod Silkeborg, men det skete på en noget uvant plads som midtstopper - med Thomas Christiansen og Vladimir Prijovic som kolleger.

- Det er selvfølgelig ikke min ideelle plads, for jeg vil hellere spille inde på den centrale midtbane, men hvis det er påkrævet og trænerne gerne ville se mig i forsvaret, så gør jeg selvfølgelig det. Jeg synes egentlig også, det gik fint nok - bortset fra en enkelt svipser, siger Magnus Christensen, der dog ikke ser sig selv som en kommende forsvarsgeneral i AaB.

- Man skal aldrig sige aldrig, men jeg synes også, vi er rimelig stærkt besat i forsvaret, så der er udsigterne til spilletid nok ikke bedre. Men det var fint nok at prøve, og nu ved de da, at de kan bruge mig dernede, hvis det bliver nødvendigt.

Selvom Magnus Christensen bestemt ikke er tilfreds med at være henvist til bænkevarmer på superligaholdet, så har han ikke tænkt sig at kaste håndklædet i ringen i forhold til at generobre en plads på den defensive midtbane.

- Der er stor konkurrence, og det går så ud over mig lige nu, hvilket selvfølgelig er frustrerende. Men Pedro (Ferreira, red.) har gjort det godt i de to første kampe, så jeg er bare nødt til at holde mig til ved træningen og i de her reserveligakampe. Jeg skal være klar, når der kommer en skade eller en karantæne, fastslår han.

Offensivt fik Magnus Christensen også vist sig frem mod Silkeborg, for han stod for AaB’s fuldt fortjente føringsmål i starten af anden halvleg, da han først headede et frisparksindlæg på stolpen og siden sparkede en løs bold i nettet.

- Nu fik jeg set, hvor stolpen stod, så derfor lagde jeg den over i den modsatte side af målet, og det var egentlig dejligt nok. Men det er vildt, at vi ikke formåede at score flere mål, for vi skulle vel som minimum lave en tre-fire stykker. Desværre endte kampen lidt som en åben slagudveksling til sidst, hvor de fik udlignet.