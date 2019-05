Frustreret Bjerregaard var i vandet, men klarede sig rundt i par

GOLF: Lucas Bjerregaard er det helt store navn ved dette års Made in Denmark, efter frederikshavneren takket være store internationale resultater er kravlet op som nummer 39 i verden.

Torsdag åbnede han turneringen med en runde i par, og han var ikke helt tilfreds.

- Det var sådan lidt op og ned derude, som du selv kunne se. Jag havde nogle gode slag på de første ni huller og fik da også tre fine birdies. Men jeg misser også at få birdien på 14. hul, hvor man gerne skal have en, siger Lucas Bjerregaard, der dog fulgte op med birdies på 15. og 16, så han på et tidspunkt var tre slag under par.

- På bagni, der begynder min wedge så at drille en smule, og det er nok det største problem. Og så er jeg en tur i vandet på 6. hul, og det var lidt en blanding af et forkert køllevalg og lidt for meget vind. Men når vejret er, som det er i dag, så er det det, der kan ske. Jeg er en smule frustreret, for jeg synes egentlig, at mit spil var til mere en bare en runde i par, siger han.

Lucas Bjerregaard fik birdie på banen syvende hul - hans 16. hul, i det han startede på hul 10, men fulgte op med en bogey på 18. hul.

- I morgen skal jeg da gerne ud at skyde lidt lavere, men det synes jeg faktisk også, at spillet er til. Og nu skal jeg ikke lave meget mere i dag, lød det fra nordjyden, da han kom i klubuset efter de 18. huller. På det tidspunkt førtes turneringen af adskillige spillere i fem slag under par.