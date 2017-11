Frustreret Reid: Drengene var mentalt på ferie

ISHOCKEY: Aalborg Pirates viste et nyt bundniveau for denne sæson, da Gentofte søndag vandt 4-0 i Gigantium. Det var en kamp, hvor holdet var ved siden af sig selv, lyder det fra cheftræner Brandon Reid.

- Vi troede, vi var for gode. Men vi blev udkæmpet af et klogere hold. Mentalt havde en del af drengene åbenbart besluttet sig for at tage på ferie, siger canadieren.

Han så et Pirates-hold blive udspillet af Gentofte på flere parametre. Men det er ikke holdets sande niveau ifølge træneren.

- Vi er ikke gode nok i den her kamp. Men jeg ved, hvad vi kan. Derfor er jeg frustreret. For jeg ved, vi er bedre end det, og det ved spillerne også, siger Brandon Reid.

Piraterne skal igen på isen den 14. november i Esbjerg. Dermed har holdet en smule reel ferie, før de skal på is i ligaregi igen.