Frygt for spioner får tilbagevendt AaB-træner til at lukke dørene

FODBOLD:Det foregik bag lukkede døre, da AaB torsdag formiddag trænede for sidste gang inden fredagens vigtige bundkamp i 3F Superligaen på hjemmebane mod OB.

På den tilbagevendte cheftræner Erik Hamréns initiativ er den sidste træning inden kamp nemlig fremover lukket for offentligheden.

- AaB har altid været en åben klub, og jeg synes også, at det er vigtigt, at vi fortsætter med at være det, men vi skal også se på, hvordan vi forbereder os bedst muligt.

- Tager man et kig rundt i verden, er der de fleste steder jo lukket hele tiden. Sådan skal det ikke være her, men vi skal have det sådan, at vi kan lave ting, uden at der er risiko for, at der måske sidder fans fra de andre klubber og ser med. Af og til er det også godt at have muligheden for at være alene, uden at man skal tænke på, at der sidder nogen og kigger med.

- I bund og grund handler det om, at vi skal forsøge at blive bedre, og det tror jeg også, at vores fans har forståelse for, siger Erik Hamrén.

Han afviser, at der er en sammenhæng mellem, at dørene lukkes nu, hvor AaB er presset af at ligge under nedrykningsstregen i Superligaen.

- Det har så absolut ikke noget med det at gøre, siger Erik Hamrén.

Han håber, at trækket får en effekt mod OB, hvor AaB med en sejr kan kravle over nedrykningsstregen. Omvendt kan et nederlag betyde, at der vil være fem point op til redning.

- Vi får at se i morgen, om det kan gøre en forskel, men en kamp kan jo blive afgjort af små detaljer. Om det er noget af det, vi har lavet i dag, der kommer til at afgøre kampen, ved jeg jo ikke, men det er i hvert fald værd at gøre alt for at optimere vores muligheder for at vinde. Som sagt er det jo også vigtigt at huske, at vi langt fra er det eneste hold, der gør det her, siger Erik Hamrén.

Torsdagens lukkede træning foregik på Aalborg Portland Park, hvor Erik Hamrén for første gang i 14 år fredag står i spidsen for et AaB-hold.

- Jeg ser rigtig meget frem til kampen. Det er mange år siden, jeg har været her, og jeg har mange gode minder herfra, så jeg håber selvfølgelig også på, at jeg får en god oplevelse i morgen, siger Erik Hamrén, der fik et skidt comeback på AaB's trænerbænk, da det for 12 dage siden blev til et 1-3-nederlag til AGF.

Siden har den netop overståede landsholdstermin givet ekstra tid på træningsbanen.

- Jo flere dage vi træner sammen, jo mere kan vi flytte os, og det er jo vores ambition, at vi hele tiden skal blive bedre. Jeg vil se et hold med mod, for det er det, fodbold handler om. Gør vi det, vi har gjort til træning, vil jeg være glad, for jeg synes, at vi har trænet godt med en god attitude og en god kvalitet.

- Fortsætter vi sådan, skal vi nok få vendt tingene. Om det sker allerede i morgen, ved jeg ikke, men det er selvfølgelig vores ambition. Hvis spillerne fortsætter med at arbejde sådan her, er jeg sikker på, at resultaterne kommer, siger Erik Hamrén.