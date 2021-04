Frygteligt Hobro-forår fortsætter: Tabte til bundproppen

FODBOLD:Heller ikke i forårets syvende forsøg havde Hobro IK held med at vinde den første fodboldkamp i 2021. Da de søndag indledte kvalifikationsspillet til 1. division tabte de udekampen mod bundproppen Skive med 0-1 - trods stor dominans undervejs.

Hobro havde ellers bolden i nettet ved Mads Hvilsom efter ét minuts spil, men scoringen blev annulleret for offside. Nordjyderne fortsatte ufortrødent og sad tung på kampen, men det kneb med at skabe åbne målchancer.

Hjemmeholdet Skive satsede benhårdt på omstillinger, og efter 21 minutters spil var Thomas Dalgaard tæt på at udnytte en sådan. Han var forbi Hobro-keeper Adrian Kappenberger, men trådte så i bolden.

I stedet kom Skive foran efter 33 minutters spil, da Mathias Haarup blokerede et indlæg med armen, og kampens dommer takserede det til et straffespark. Det omsatte Sebastian Denius stensikkert til 1-0.

I anden halvleg startede Skive bedst, men efter et par indskiftninger tog Hobro igen over og satte Skive under belejring. I det 67. minut headede indskiftede Danny Amankwaa snert forbi efter et hjørnespark, der blev blokeret, og minuttet efter måtte Pål Kirkevold se en flugter blive reddet flot.

Anton Skipper havde også bud efter udligningen for Hobro i det 73. minut, men i stedet kunne Skive have lukket ballet i det 82. minut, da Adrian Kappenberger var på skovtur. Mikkel Jespersen løftede dog bolden over et tomt mål.

I slutfasen havde Oliver Thychosen og Alexander Baun et par afslutninger fra distancen for Hobro, men det blev ikke for alvor farligt.

Efter den første af 10 runder i kvalifikationsspillet er Vendsyssel FF nu næstsidst og ligger til nedrykning, mens Hobro trods alt stadig er på andenpladsen og har otte points luft til bunden.