Se billederne: Frygtløse Aalborg Freja gav Brøndby sved på panden

FODBOLD:Skagen er stadig det danske fodboldhold, der har lavet den største danske pokalsensation, efter at det daværende jyllandsseriehold i 1987 sendte Brøndby ud i mørket. Torsdag aften solgte Aalborg Freja fra serie 1 sig dog særdeles dyrt mod selvsamme mandskab fra den københavnske vestegn.

Foran knap 3500 tilskuere på Aalborg Portland Park vandt de regerende superligamestre 3-0 og spillede sig dermed i kvartfinalen. Men nederlaget var kun et halvt så stort, som det Freja på forhånd havde stillet sig tilfreds med.

Aalborgenserne forsvarede sig fra første minut fornemt, og selvom Brøndby nærmest konstant var på bolden, havde de problemer med at skabe åbne chancer mod aalborgensernes kompakte femmandsforsvar.

Kun Pavlović farlig hos Brøndby

De danske mestre blev kun for alvor farlige, når de fik sendt indlæg afsted mod Andrija Pavlović. Aalborg Freja-målmand Simon Gasberg var dog vågen og reddede kampens første afslutning efter netop den opskrift i det 8. minut.

Aalborg Freja havde på forhånd sat en målsætning op om maksimalt at indkassere ét mål per kvarter, og de var således foran tidsplanen med 0-0 på tavlen efter de første 15 minutter.

I det 16. minut gik den dog ikke længere. Andrija Pavlović steg op mellem to Freja-forsvarere og headede et perfekt indlæg i nettet til 1-0 for Brøndby. Målet løsnede dog på ingen måde op for superligaholdets spil.

Brøndby truede kun i momenter Aalborg Frejas mål. Foto: Torben Hansen

I stedet begyndte Aalborg Freja at sætte flere afleveringer sammen og dufte til muligheder i den modsatte ende. I det 27. minut var Alexander Torp Staffe tæt på at stjæle bolden fra Anton Skipper og få frit løb mod mål, og to minutter senere sendte han perfekt Azhe Dorsen i dybden til en mulighed, som han dog forspildte med et skud langt over mål.

Samme Azhe Dorsen tvang i det 31. minut Brøndby-keeper Thomas Mikkelsen til en stor redning, men sekundet forinden var linjedommerens flag dog kommet op for en snæver offside.

Tilfredse Freja ved pausen

Brøndby skulle bruge hele 25 minutter fra føringsmålet til den næste afslutning, men Simon Gasberg i målet blev ikke for alvor testet frem mod pausen, og med 0-1 på måltavlen var det en flok tydeligt tilfredse Aalborg Freja-spillere, der gik i omklædningsrummet.

Fem minutter inde i anden halvleg var Aalborg Frejas enlige ulv på toppen, Alexander Torp Staffe, tæt på i en omstilling. Han så Thomas Mikkelsen langt ude af position og forsøgte med afslutningen fra 40 meter, men den gik dog forbi det ellers tomme Brøndby-mål.

I stedet løb gæsterne direkte ned i den anden ende og bragte sig foran 2-0. Jagvir Singh sparkede fra kanten af feltet bolden fladt forbi Freja-keeperen, der ikke havde fuldt udsyn i situationen.

Siden viste Simon Gasberg i aalborgensernes mål flere eksempler på sit tårnhøje niveau i et tiltagende Brøndby-pres, men i det 65. minut kunne han ikke stå imod mere. Oskar Fallenius tacklede sig til en friløber, og så stod der 0-3 på måltavlen.

Igen formåede Aalborg Freja dog at sætte en fin prop i de danske mestres angrebsbølge, selvom 500 af de blå-gules fans bakkede op med imponerende lydstyrke.

Serieklubben havde håbet på at score et mål mod Brøndby, og i slutfasen forsøgte de også at smide noget forsigtighed overbord i jagten på en gave til klubbens mange medlemmer på tribunen. Kræfterne rakte dog ikke til til at fuldføre det mission for de undertippede aalborgenserne.

Det ændrer dog ikke på, at kampen ikke bare var den største i serieklubbens historie. Præstationen var også den bedste, et Aalborg Freja-hold nogensinde har leveret. I 2016 mødte man et andet superligahold i pokalen, midterholdet AGF, og fik dengang et nederlag på 5-0.

Kampfakta: Fodbold, Sydbank Pokalen, 1/8-finale: Aalborg Freja - Brøndby 0-3 (0-1) Mål: 0-1 Andrija Pavlović (16. minut), 0-2 Jagvir Singh (51. minut), 0-3 Oskar Fallenius (65. minut) Advarsler: Frederik Stride Vingaard, Freja (20. minut) Opstilling Freja (5-4-1): Simon Gasberg - Lasse Juul Nielsen, Morten Christensen, Frederik Stride Vingaard, Jacob Bertel, Lasse Daucke (Frederik Holt, 76. minut) - Azhe Dorsen (Jonathan Madsen, 46. minut), Thomas Andersen, René Christensen (Michael Daucke, 85. minut), Magnus Glinvad Kristensen (Mads Nyborg, 85. minut) - Alexander Torp Staffe (Nikolaj Brokholm Pedersen, 65. minut) Opstilling BIF (4-4-2): Thomas Mikkelsen - Jens Martin Gammelby, Kevin Tshiembe (Andreas Pynt, 74. minut), Anton Skipper, Blas Riveros (Mathias Kvistgaarden, 63. minut) - Mathias Greve, Tobias Børkeeiet, Christian Cappis (Anis Ben Slimane, 74. minut), Jagvir Singh - Oskar Fallenius, Andrija Pavlović (Peter Bjur, 63. minut) Dommer: Mikkel Redder Tilskuere: 3427 på Aalborg Portland Park VIS MERE