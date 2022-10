Fuld opbakning til AaB-målmand efter drop

FODBOLD:Efter tre fremragende kampe mellem AaB's stænger faldt den unge målmand Theo Sander mandag aften sammen med holdet.

Den 17-årige sidste skanse måtte tage en Viborg-scoring på sin kappe i 1-3-nederlaget på Aalborg Portland Park. Dermed fik Theo Sander en alt andet end mindeværdig debut på Aalborg Portland Park.

- Jeg må selvfølgelig tage deres 1-2-scoring på min kappe, og på en god dag tager jeg også deres 1-3-scoring. Det er lidt hårdt, men der er bare ikke så meget at gøre ved det nu. Jeg er nødt til at lægge det bag mig og arbejde endnu hårdere herfra, siger AaB-målmanden.

Cheftræner Erik Hamrén tager sin unge keeper i forsvar efter kampen.

- I anden halvleg så det ud til, at Viborg kunne score når som helst, så jeg bebrejder ikke Theo noget som helst. Vi havde 10 andre spillere, der lavede mange store fejl i kampen, men det snakker folk ikke så meget om bagefter. De bærer bare en lige så stor skyld for nederlaget, pointerer svenskeren.

Theo Sanders status som aktuel førstemålmand i AaB er derfor ikke til debat før den kommende kamp i Brøndby.

-Theo er vores førstemålmand, og det kommer den her kamp ikke til at ændre på det. Han reddede os fra et nederlag så sent som i pokalkampen i Vanløse, siger Erik Hamrén, der samtidig roser samtidig AaB's nye reservekeeper Oscar Linnér.

-Han er rigtig god til at tage hånd om Theo. Han fik selv debut som 18-årig for AIK i Sverige, så han ved, hvad det her handler om, lyder det fra AaB-træneren.