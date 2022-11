Fuld plade trods svingende præstationer taler for sig selv

AALBORG:Når Aalborg Håndbold lørdag eftermiddag er vært for et ligamøde med Ribe-Esbjerg er det spændende at se, i hvilken forfatning hjemmeholdet præsenterer sig i.

Den normalt så velsmurte Aalborg Håndbold-maskine hakkede nemlig lidt i første halvleg af den seneste kamp mod TTH Holstebro. Samme historie udspillede sig også i anden halvleg af udekampen mod Mors-Thy, men fælles for begge kampe var, at vicemestrene vandt trods præstationer, der ligger et stykke fra holdets topniveau.

- Det fortæller, at vi er en trup med mange gode spillere. Selvom det måske ikke lige sidder i skabet, så har vi bare folk, der kommer ind og gør en forskel. Alt i alt er det okay, men så heller ikke mere end det, siger René Antonsen, der mest af alt glæder sig over de point, som man henter trods de svingende præstationer.

- Vi har ikke spillet helt så godt, som vi gerne vil i de seneste kampe, men vi ved, at alle de point, vi får skrabet sammen er guld værd. Selvom vi ikke spiller helt på top, så vinder vi.

Det er ikke bare sejrene, som tæller op. Det samme gør den rotation, som Stefan Madsen og Arnor Atlason har formået at bringe i spil i de seneste kampe. Blandt andet på stregen er der kamp om minutterne med hele tre stærke muligheder.

- Vi har mange spillere, men vi har også mange kampe, så der skal nok blive brug for os alle sammen. Jesper har gjort det fremragende, og Benjamin skal også have sine minutter, men vi ved, at vi alle kommer i spil, påpeger René Antonsen, der nyder, at Aalborg Håndbold er gået ind i en af de perioder, hvor kampene kommer som perler på en snor.

Kender turen

- Vi ved godt, hvordan det her fungerer. Det er ikke første gang, vi er i det her flow. Vi ved, at kampene bare kommer fra nu af og indtil vi rammer juleferien. Det er faktisk fint nok.

- Champions League skrider også okay frem. Det handler meget om følelsen på banen. Det er lige meget om, vi står i Kiel eller på Mors, hvis følelsen er okay. Den fornemmelse har vi bakset lidt med. Defensiven og keeperposten har vi kæmpet lidt med på det seneste, men Gade har også en masse redninger. Det at vi får nogle gode minutter sammen, hvor vi føler, at vi står godt er bare guld værd, siger René Antonsen.

Med de mange kampe er det vigtigt, at aftalerne og arbejdsfordelingen er på plads. Der skal være en automatik i spillet, som gør, at meget ligger på rygraden for Aalborg-spillerne. Den base ser ud til at være på plads. Særligt i forsvarsspillet skal aftalerne sidde i skabet, og netop defensiven har i perioder været lidt under det forventede niveau. Der er dog bedring at spore.

- Det handler meget om sikkerhed. Der er meget timing i det her, og så er det også et spørgsmål om, hvor modstanderen ønsker at sætte sine angreb op. Nogle gange vil de angribe på mig. Andre gange vil de angribe på Møllgaard, siger stregspilleren og forsvarsklippen.

Om Aalborg Håndbold rammer sit topniveau i lørdagens kamp er nok tvivlsomt, men det er ikke noget, der bekymrer kaptajnen.

- Jeg er ret sikker på, at når vi kommer til den tid, hvor det hele skal afgøres, så skal vi nok have styr på det, vi skal have styr på, siger René Antonsen.

Der er kampstart i Sparekassen Danmark Arena lørdag klokken 14.