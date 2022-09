Fuld skrue fra Mikkel Hansen - skød Aalborg til ny sejr

HÅNDBOLD:Efter en blød start med begrænset spilletid i debuten mod Nordsjælland slap Mikkel Hansen onsdag aften gashåndtaget, da Aalborg Håndbold gæstede Skanderborg-Aarhus Håndbold.

Aalborgs nye stjerne spillede fuld tid i angrebet i kampen og sluttede også som holdets topscorer i en sejr med skønhedspletter på 33-28.

Forståeligt nok er der dog stadig plads til forbedring hos Mikkel Hansen efter et halvt års håndboldpause, og de ni scoringer blev krydret med fem afbrændere. På straffekast var han dog usvigelig sikker og omsatte alle seks uden at blinke.

Selvom der da sneg sig tre kiksede afslutninger ind i første halvleg, så nettede Mikkel Hansen der seks gange - heraf fire på straffe - og bidrog dermed stort til Aalborg Håndbolds pauseføring på 17-13 i Ceres Arena i Aarhus.

Skanderborg Aarhus - Aalborg Håndbold 28-33 Håndbold, HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 3-4, 5-9, 8-14, (13-17), 17-18, 20-24, 25-30,

Mål, Skanderborg-Aarhus: Morten Balling 8, Lars Skaarup 7, Jonathan Mollerup 5, Thomas Arnoldsen 2, Torben Petersen 2, Thor Christensen 1, Morten Hempel 1, Hákun Teigum 1, Kristian Bonefeld 1

Mål, Aalborg: Mikkel Hansen 9, Kristian Bjørnsen 5, Jesper Nielsen 5, Felix Claar 4, Mads Hoxer 4, Buster Juul 2, René Antonsen 1, Henrik Møllgaard 1, Lukas Sandell 1, Benjamin Jakobsen 1

Udvisninger: Skanderborg Aarhus 5, Aalborg 0

Tilskuere: 4187 VIS MERE

Kampen startede ellers som lidt af en rodebunke med tekniske fejl og brændte afslutninger fra begge hold, og efter de første 10 minutter stod der 4-4 på måltavlen.

Så strammede aalborgenserne dog ballerne og begyndte at trække fra. Simon Gade stod fremragende og var i en periode oppe på 50 i redningsprocent, og så kunne holdkammeraterne løbe kontra og udbygge føringen, der toppede ved 14-8.

Aalborg Håndbold var onsdag aften på besøg hos Skanderborg Aarhus Håndbold i HTH Herreligaen. #24 Mikkel Hansen jubler sammen med # Mads Hoxer Hangaard. Foto: Claus Søndberg

Frem mod pausen gik gassen lidt af Aalborgs defensiv og Gades plankeværk og så fik hjemmeholdet spist af gæsternes føring, så den efter 30 minutter kun lød på fire mål.

Skanderborg-Aarhus kom blæsende ud til anden halvleg og takkede for kiksede afslutninger fra Mikkel Hansen og Mads Hoxer, så de reducerede aalborgensernes føring til blot 18-17.

Aalborg Håndbold holdt dog hovedet koldt og afviste hjemmeholdets tilnærmelser. Kontraspillet - anført af Kristian Bjørnsen - var skarpt, og halvvejs gennem anden halvleg var de igen solidt i front med 26-21.

Herfra kørte gæsterne sejren sikkert i land, selvom der nok var lidt rigeligt afbrændere til cheftræner Stefan Madsens smag.

Dermed står Aalborg Håndbold noteret for to kampe og to sejre i HTH Herreligaen.

Aalborg Håndbold vandt i Aarhus