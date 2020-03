Fuld spilletid til Oliver Abildgaard i vigtig sejr

FODBOLD:Med vinterens skifte til Rubin Kazan har Oliver Abildgaard kastet sig direkte ind i en nedrykningskamp i den bedste russiske liga.

Men lørdag bidrog Abildgaard til en vigtig sejr i den russiske Premier League, der som en af de få i Europa ikke er blevet lagt ned af corona-virus.

Oliver Abildgaard, der i første omgang er lejet i AaB i resten af sæsonen, spillede hele kampen, da Rubin Kazan vandt 1-0 på udebane over Arsenal Tula.

Sejren betød, at Rubin Kazan slap væk fra nedrykningspladserne og i stedet rykkede op på 12. pladsen.

Rubin Kazan kom på sejrskurs kort før første halvlegs afslutning, da kantspilleren Zuriko Davitashvili med lidt hjælp fra den ene stolpe gjorde det til 1-0.

Rubin Kazans chancer for at køre sejren hjem blev dog forringet kort inde i anden halvleg, da holdet blev reduceret til 10 mand, efter at Denis Makarov modtog sin anden advarsel, men trods undertal sled Abildgaard og holdkammeraterne en vigtig sejr hjem.