Voldstiltalt ishockeyspiller: Det var tumult som så mange gange før

HJØRRING:Retssal D ved Retten i Hjørring er fyldt til randen i sagen mod White Hawks spilleren Kristian Jensen, der tiltalt for vold under en ishockeykamp mod Odense i september.

Kristian Jensen er tiltalt for simpel vold, da han under kampen rev Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen ned i isen, så han tabte hjelmen og efterfølgende slog ham i hovedet, så han blev bevidstløs.

Kristian Jensen forklarer i retten, at episoden, som nu er blevet en voldssag, var tumult som så mange gange før i ishockey. Og at han ikke opdagede, at Lucas Bjerre Rasmussens hjelm var faldet af, da han slog ham.

White Hawks profilen forklarede, at det hele startede med, at en helt anden spiller fra Odense gik i ryggen på ham med staven. Det udviklede sig til tumult, som gjorde ham ret frustreret.

Og det var under det tumult, at Lucas Bjerre Rasmussen kom og blandede sig, forklarede Kristian Jensen.

Kristian Jensen forklarede, at Lucas Bjerre Rasmussen kom bagfra og lavede en hård crosstjek på ham, så han væltede ud i hjørnet. På det tidspunkt var White Hawks profilen i forvejen frustreret, forklarede han:

- Og det var der, jeg tog fat i ham og lagde ham ned og tildelte ham et slag.

- Jeg opdagede ikke, at hans hjelm var faldet af. Da jeg opdagede, at hjelmen var røget af, så stoppede jeg. Hvis jeg havde set, at han ikke havde hjelm på, så havde jeg selvfølgelig ikke slået, tilføjede White Hawks-profilen.

Sagen mod Kristian Jensen er principiel, da det ikke før er sket, at en spiller er dømt for vold under en ishockey-kamp.

Det helt centrale tema i sagen er derfor, om episoden mellem Kristian Jensen og Lucas Bjerre Rasmussen er vold i straffelovens forstand, eller om det var en del af spillet.

Ishockeyspillerens forsvarer, Jens Christian Christensen, indledte også retssagen med at sige, at Kristian Jensen nægter sig skyldig i vold, og hævede at episoden subsidiært kunne henføres under en bestemmelse i straffeloven om slagsmål, som kan være straffri.

For at blive dømt efter straffeloven skal man nemlig have forsæt – altså hensigt til at udøve vold. Og netop det forsæt mangler, lød det kort fra ishockeyspillerens forsvarer.

Retten i Hjørring forventer at afsige dom i sagen senere i dag.