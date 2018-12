Fuldt hus for Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD: Der kommer ikke til at mangle opbakning, når Aalborg Håndbold fredag aften skal forsøge at konsolidere førstepladsen i Herre Håndbold Ligaen.

Opgøret i Jutlander Bank Arena mod Ribe-Esbjerg HH bliver brugt til at fejre klubbens otte års fødselsdag, og de til lejligheden ekstra billige billetter er alle afsat på forhånd.

Opbakningen fra næsten 5000 tilskuere kan der godt blive brug for, for gæsternes fra Ribe-Esbjerg har efter en sløj sæsonstart endelig fundet melodien under trænerduoen Lars Walther og Jan Paulsen. I de to seneste opgør er Bjerringbro-Silkeborg og TTH Holstebro på imponerende vis blevet besejret.

Aalborg Håndbold kommer med en frisk udesejr over Nordsjælland, hvor målmand Kristian Sæverås sad ude på grund af en flænge i fingeren. Han kommer næppe heller i aktion mod Ribe-Esbjerg. Et opgør, der starter 19.30 fredag aften.