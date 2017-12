Fuldt hus til lokalopgør

ISHOCKEY: Der bliver næppe et eneste ledigt sæde i Gigantium Isarena, når Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks fredag aften tørner sammen i sæsonens fjerde nordjyske lokalopgør.

Aalborg Pirates-direktør Thomas Bjuring forventer således, at alle 5000 pladser i Gigantium bliver udnyttet.

- Allerede for en uge siden kunne vi melde udsolgt. Siden har vi været meget i kontakt med vores sponsorer for at sikre, at alle pladser blev udnyttet. Det betød, at vi onsdag kunne sætte 100 billetter til salg, og dem forventer vi at få solgt, siger Thomas Bjuring.

Han forventer et brag af en kamp.

- Der er en grund til, at vi kalder det her Danmarks største ishockeyevent, for det bliver det. Det er altid specielt at møde Frederikshavn, og de her kampe mellem jul og nytår får faktisk bare et ekstra pift. Det rumsterer i hele byen, og jeg tror faktisk kun, at det kan overgås af en slutspilskamp, siger Thomas Bjuring.

Aalborg Pirates har vundet to af sæsonens første tre møder med Frederikshavn, men alligevel vil piraterne ikke tage favoritværdigheden.

- Jeg vil aldrig kalde os favoritter mod Frederikshavn. Vi er meget ydmyge i forhold til, hvad de kan, så jeg vil give favoritværdigheden videre til dem, siger Thomas Bjuring.