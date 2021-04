Fyret Fortuna-træner savnede svar

FODBOLD:Niclas Hougaard sluttede sig i sidste uge til den store klub af fodboldtrænere, der har prøvet at blive fyret fra jobbet. Han blev en del af det selskab, da Fortuna Hjørring valgte at sige farvel til ham i kølvandet på et 1-4-nederlag til Brøndby.

Op til den kamp var det i første omgang meldt ud, at han stoppede i klubben efter den igangværende sæson, da der var uenighed om den fremtidige sportslige retning for klubben. Der blev dog i samme forbindelse meldt ud, at Niclas Hougaard ville gøre sæsonen og derme også sin kontraktperiode færdig i spidsen for storklubben.

Den plan blev hurtigt revideret, og det afstedkom mandag i sidste uge en fyreseddel, hvilket i første omgang ramte Niclas Hougaard hårdt.

- På selve dagen for fyringen slog den hårdt. I bund og grund kan jeg godt forstå klubben, for jeg havde jo meldt ud, at jeg ville stoppe til sommer. Jeg havde forudset, at det godt kunne ende med en fyring, men jeg havde omvendt også håbet, at mit arbejde igennem tre år havde givet mig så meget kredit, at jeg havde fået lov til at køre sæsonen til ende. Det ærgrer mig meget, siger Niclas Hougaard.

Den nu forhenværende Fortuna-træner har endnu ikke haft mulighed for at sige farvel til sin tidligere spillertrup. I det hele taget har kommunikationen mellem Hougaard og Fortuna-ledelsen ikke været i top, hvis man spørger træneren.

- I forbindelse med fyringen føler jeg ikke, at man havde styr på at få det meldt ordentligt ud. Jeg havde nogle spørgsmål, som jeg ikke kunne få svar på, og efterfølgende kunne jeg ikke få fat på klubben, siger Niclas Hougaard, der fornemmede, at andre vidste mere om situationen, end han selv gjorde.

- Jeg blev ringet op af klubben og fik at vide, at jeg skulle aflevere mine ting, og det var sådan set det. Der var flere, der begyndte at ringe til mig. Det virkede som om, de vidste mere, end jeg gjorde. Jeg sad selv tilbage med en del spørgsmål af både praktisk og juridisk karakter, som jeg gerne ville have svar på. Det ærgrer mig, at det blev sluttet på den måde, men jeg fik afklaret spørgsmålene efter et par dage, siger Niclas Hougaard.

Han har endnu ikke haft lejlighed til at sige fysisk farvel til spillertruppen, men der er dog flere spillere, der har skrevet til den tidligere cheftræner.

- Jeg vil gerne lige have lukket pænt af, så jeg har fået at vide, at jeg kan komme forbi i denne eller næste uge og sige farvel, siger Niclas Hougaard, der understreger, at han har nydt sin tid i Dana Cup-klubben.

- Det har været en hektisk men meget lærerig tid. Jeg fik nogle ekstra opgaver, da man sidste år sagde farvel til Peter Enevoldsen som sportschef. Det har gjort det hårdt, og jeg har da også mistet pusten ind imellem, men det har været en god tid, og jeg ærgrer mig bare over, at jeg ikke fik lov til at gøre sæsonen færdig, siger Niclas Hougaard.

Inden turen gik til Hjørring var han ansat i AaB's talentafdeling, og netop talentarbejdet er noget, der ligger Niclas Hougaard meget på sinde, så det næste trænerjob kan meget vel ligge i den retning.

- Jeg vil gerne arbejde med unge fodboldspillere. Det har været spændende at gøre i Fortuna og tidligere AaB, så det er noget lignende, som jeg håber på at kunne lande i, siger Niclas Hougaard.

Selv om fyringen i første omgang var en mavepuster, så har Niclas Hougaard allerede fået lagt noget afstand til fyringen. Faktisk så meget, at han har overskud til at joke omkring afskeden med en af landets største klubber på kvindesiden.

- Jeg blev fyret på samme dag som José Mourinho. Det tager jeg lidt som en cadeau. Så jeg har jeg også prøvet at blive fyret, og det er nok de færreste 27-årige trænere, der kan sige, at de er blevet fyret fra et trænerjob, så det tager jeg med sin en erfaring i rygsækken, siger Niclas Hougaard.