Fyret Vendsyssel-træner: Jeg kan ikke pibe over det

FODBOLD:Søndagens 1-3-nederlag til Hobro IK blev Lasse Stensgaards sidste kamp i spidsen for Vendsyssel FF.

For søndag aften blev han fyret, bekræfter den nu forhenværende Vendsyssel-træner over for NORDJYSKE.

- Ja, jeg fik det at vide i aftes, men jeg er ret afklaret med det. Kigger man på resultaterne, kan jeg ikke pibe over beslutningen, for de har været for dårlige. Præstationerne har været en rutsjebanetur, der er lige til at brække sig over. Vi har været helt oppe i nogle kampe og helt nede i andre.

- Det er naturligt, at de vil prøve noget andet, og jeg vidste jo godt fra starten, at det krævede resultater, hvis jeg skulle være der i lang tid, siger Lasse Stensgaard.

Lasse Stensgaard blev ansat i juli som afløser for Johnny Mølby, der ligesom sportsdirektør Ole Nielsen fik sparket kort før afslutningen på sidste sæson. Siden er klubben blevet solgt til det schweiziske selskab Core Sports Capital. Schweizerne har dog ikke deres daglige gang på træningsanlægget i Vrå, og ledelsen var heller ikke til stede, da Lasse Stensgaard mandag sagde farvel til sin spillertrup.

- Jeg tror, at de fik en melding om det i en eller anden form i aftes, men jeg var selv derude i dag for at stå foran dem og fortælle det. Vi er jo dem, der er derude, og der var heller ikke andre i dag. Det er selvfølgelig en kæmpe ulempe, men det er sådan, det er, siger Lasse Stensgaard.

Men selv om klubbens ledelse er langt væk, vil Lasse Stensgaard ikke beklage sig over de betingelser, han har skullet arbejde under i Vendsyssel FF.

- Det er ikke noget for mig med de kærestebreve eller velgørenhedssms'er. I min verden viser man opbakning ved at gå i samme retning, så jeg skulle have været her en måned mere for at svare på, om jeg følte opbakning. Det var transfervinduet i januar, der ville have vist, om vi gik i samme retning, siger Lasse Stensgaard.

Han efterlader Vendsyssel FF på næstsidstepladsen i 1. division med 10 nederlag i 15 kampe, ligesom det blev til et ydmygende pokalnederlag på 0-5 til Aarhus Fremad fra 2. division.

De resultater er skyld i, at Lasse Stensgaard ikke fik tid til at implementere den spillestilsændring, han blev ansat til i Vendsyssel FF.

- Der var mange, der spurgte mig, da jeg startede heroppe, hvordan jeg ville skaffe mig selv tid, fordi Vendsyssel jo har den historik med trænerfyringer, de har. Jeg sagde, at det krævede, at jeg vandt kampe, og det er jo sådan, det er. Uanset hvor mange fine powerpoints og gode planer, man har, handler det om resultater, siger Lasse Stensgaard.

I en pressemeddelelse fra Vendsyssel FF fortæller klubben, at afløseren for Lasse Stensgaard er på plads og offentliggøres senest onsdag, men mandagens træning blev ledt af Stensgaards tidligere assistent David Olsen.

- Jeg tror, at David vil vente og se, hvem der kommer ind nu for at finde ud af, om det er en, han kan sammen med. Det har jeg fuld forståelse for, for det giver god mening, siger Lasse Stensgaard, der i stedet for at forberede sig på søndagens hjemmekamp mod Fremad Amager nu pludseligt har fået andre prioriteter.

- Lige nu står jeg og bladrer i en kogebog med simremad. Jeg er selvfølgelig træt af at være blevet fyret, men jeg er ret afklaret med det, for det er præmissen, når man ikke vinder kampe. Nu får jeg tid til at være en nærværende familiefar. Jeg tror, at jeg har afleveret min søn i dagplejen tre gange det seneste halve år, så det glæder jeg mig lidt til.

- Og så glæder jeg mig også til at kunne komme lidt op i helikopteren. Jeg kan komme ud og dygtiggøre mig ved at besøge klubber og gøre alt det, man ikke har tid til, når man selv er i et job, som tager al ens tid på den fede måde.

- Ellers er jeg ikke rigtigt herre over, hvad der skal ske. Jeg kan godt aflevere en jobansøgning, men der kan pludseligt også dukke noget op, som man så skal tage stilling til. Da jeg stoppede i AaB i sommer, troede jeg også, at jeg skulle gå og passe have i lang tid, siger Lasse Stensgaard.

NORDJYSKE har forgæves forsøgt at træffe Vendsyssel FF's daglige leder, Jacob Andersen, for en kommentar.