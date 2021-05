Fyring af chef kaster skygge over Hobros sæsonafslutning: - Spillerne elsker Jens

FODBOLD:Hobro IK har fået en noget speciel optakt til sæsonens sidste kamp i 1.division, hvor de på udebane møder Hvidovre.

Klubben fyrede mandag den mangeårige sportschef Jens Hammer Sørensen, og det har de seneste dage sat sine spor blandt spillerne i truppen.

- Jeg vil lyve, hvis jeg siger, at spillerne ikke er mærket af det. Jeg vil nærmest sige, at de elsker Jens. Fyringen har gjort ondt på dem, og jeg kan mærke, at der skal trækkes noget helt særligt op ad posen, for at vi kan slutte sæsonen godt af i Hvidovre, siger Hobros midlertidige cheftræner Michael Kryger.

Uvis fremtid

For flere af spillerne i Hobro-truppen er der tale om afskedskamp i Hvidovre. Det er det muligvis også for Michael Kryger.

- Men det vil jeg egentlig helst vente med at tale om til efter kampen, siger Michael Kryger, der ligesom spillerne er berørt af fyringen af Jens Hammer.

- Jeg har som den eneste arbejdet sammen med ham hver eneste dag, og det stadion der står i Hobro i dag ville ikke have været der uden Jens, og klubben ville heller ikke have været i Superligaen i fem sæsoner uden ham. Han har betydet usædvanligt meget for den klub, lyder det fra Michael Kryger.