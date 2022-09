Fyring kostede startplads: Nu viser AaB-talent sig frem i landsholdstrøjen

FODBOLD:Det så endelig ud til at være Oliver Ross' tur.

En lang periode uden nogen nævneværdige præstationer på angriberpositionen i AaB gjorde, at pilen pegede i retning af den 17-årige offensivspiller. Han havde tidligere gjort sig som midtbanespiller i klubben, men den talentfulde bror til den nu solgte midtstopper, Mathias Ross, lignede efterhånden sidste udvej i jagten på vigtige mål.

En beslutning i de højere rækker i AaB spændte dog ben for den unge aalborgenser. Den 15. september - to dage inden udebanekampen mod AGF - blev cheftræner Lars Friis fyret, og Erik Hamrén tog i stedet over samme torsdag.

- Jeg havde en snak med Lars om onsdagen, hvor han sagde, at han gerne ville se mig som angriber, fordi der lå en mulig startplads der. Havde Lars været der, er min fornemmelse, at jeg havde startet inde mod AGF, fortæller Oliver Ross.

- Da Erik valgte startopstillingen, fortalte han, at jeg var tæt på, og han godt kunne forstå, at jeg var skuffet. Men det var også Eriks anden dag, og det var nyt for ham, så det accepterede jeg stille og roligt uden brok, tilføjer teenageren.

I stedet startede Lucas Andersen på toppen, og Oliver Ross måtte nøjes med en indskiftning i det tunge nederlag på 1-3 i Aarhus. Kort efter sluttede unge Ross sig dog til U19-landsholdet, hvor han allerede den 21. september startede inde i sin debut for U19-landsholdet i EM-kvalifikationskampen mod Georgien. Her var han kun 37 minutter om at score fra positionen som spidsangriber, og således åbnede han for målfesten i sejren på 3-1.

Dermed fik AaB'eren den chance, som røg med Lars Friis' brud med hjemmeklubben.

- Jeg synes, at jeg var god mod Georgien. Jeg var farlig. Jeg følte mig skarp og synes, at det var en generelt god præstation for mig. Det har været dejligt at komme lidt væk og få selvtillid, energi og sejre. Det gør meget, at jeg kan tage det med tilbage til AaB, fortæller han.

Siden fik Oliver Ross et indhop i den danske sejr over Montenegro, og dermed er U19-landsholdet klar til næste runde i EM-kvalifikationen. Men først venter England, som Danmark tager imod i Hobro tirsdag eftermiddag. Her er holdene i direkte duel om førstepladsen i puljen, som kaster en topseeding i den videre kvalifikation af sig.

- Det er en stor gulerod. Det betyder også noget, at vi kan rydde hele bordet og få ni point i tre kampe. Det ville være fantastisk, og England kan være kronen på værket. Det er en vigtig kamp for alle, siger Ross.

- Vi kender spillerne, og det er folk, som er en del af Premier League-trupper, så det er svært. Vi har mødt dem før i U18, og vi ved, hvor hurtigt det går. Vi skal være på tæerne. Men vi spiller selv godt for tiden og har meget selvtillid, tilføjer han.

Når første skridt mod EM-kvalifikationen er ovre for denne gang, kan Oliver Ross tage den korte tur hjem til AaB, som mandag vendte tilbage efter landskampspausen. Selvom Lars Friis ikke længere er i klubben, tror den talentfulde nordjyde alligevel på, at gennembruddet er lige om hjørnet.

- Jeg glæder mig til at komme hjem til AaB med den her oplevelse. Jeg ser en klar forbedring for hver gang, hvor jeg spiller, og jeg får meget erfaring. Lige nu venter jeg kun på, at jeg endegyldigt kan prikke nogle mål i kassen og være med i scoringer. Jeg synes, at jeg har gjort meget andet godt, men nu vil jeg gerne snart være afgørende i AaB. Det mener jeg, at jeg sagtens kan, lyder det fra Oliver Ross.

Kampen mod England spilles tirsdag klokken 14 på Hobro IK's hjemmebane, DS Arena. Her kræver det en dansk sejr for at erobre førstepladsen i kvalifikationspuljen.