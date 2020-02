Går AaB mod gyldne tider?

FODBOLD:Det er 25 år siden, at AaB vandt klubbens første DM-guld.

Det markerer NORDJYSKE Medier ved et eksklusivt arrangement for vores abonnenter tirsdag eftermiddag på Aalborg Portland Park.

NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen får besøg af et par af profilerne fra 1994/95-sæsonen i anledning af 25 året for AaBs første DM-guld til en snak om triumfen. Mestertræner Poul Erik Andreasen og anfører Ib Simonsen kigger forbi til en snak om guldsæsonen.

Siden har AaB vundet DM-guld tre gange, men siden 2014 har nordjyderne været langt fra at løfte DM-pokalen, og spørgsmålet er, om der overhovedet er udsigt til, at det sker igen i løbet af de næste 25 år.

Det vil værten for fodboldpodcasten Ripodsten, Jens Otto Barsøe stille skarpt på. Han har samlet et panel af nordjyske fodboldeksperter, der vurderer AaB’s nuværende situation og hvilke perspektiver, der er for de kommende år.

Vi sender live fra arrangementet, som finder sted på Aalborg Portland Park fra kl. 16.00 tirsdag 25. februar.