Gaarde: Stor chance for Flores

FODBOLD: Der kan vente en stor chance, hvis det lykkes AaBs Edison Flores og landsfællerne fra det peruvianske landshold at besejre New Zealand i de kommende playoff-kampe.

Kampene finder sted mellem den 9. og den 14. november, og her får Peru endnu en chance for at komme med til VM i Rusland i 2018.

Hvis den peruvianske midtbanespiller gør det godt blandt verdens bedste fodboldhold, så kan han stort set gøre det godt alle steder, mener AaB’s sportsdirektør, Allan Gaarde.

- VM er det ultimative udstillingsvindue, og der er ingen tvivl om, at det er en stor chance for Edison (Flores red.) og for os, siger sportsdirektøren.

Indtil nu er det vigtigste dog stadig, at den 23-årige spiller præsterer godt for AaB, hvor han har kontrakt indtil 2020.